Troféu C1: Corridas em direto no regresso às pistas no AIA

Após vários meses em que as corridas virtuais foram a única forma de saciarmos a nossa paixão pelo automobilismo, as provas reais, finalmente, regressam às pistas. Depois do sucesso que foi o Troféu C1 no ano anterior, a Motor Sponsor junta este ano uma nova aposta na forma da Single Seater Series, anteriormente conhecida por Fórmula Ford.

Com listas de inscritos compostas por 40 equipas no Troféu C1 e 14 na Single Seater Series este arranque de temporada no Autódromo do Algarve em Portimão, afigura-se prometedor embora, devido às rigorosas regras de segurança impostas no sentido de proteger todos os participantes da pandemia do vírus Covid-19, o público esteja ausente das bancadas e paddock.

Para colmatar esta ausência, entra em ação outra das novidades apresentadas pela Motor Sponsor para este ano: todas as corridas e sessões de qualificação serão transmitidas em direto através das redes sociais destas competições – páginas de Facebook do Troféu C1 e Single Seater Series e canal de Youtube da Motor Sponsor: “Este é um esforço conjunto em grande parte tornado possível pela organização mas, igualmente, com a imprescindível adesão de diversos participantes”, afirma André Marques, da Motor Sponsor. “Queremos, igualmente, deixar aqui uma palavra de apreço ao nosso parceiro nesta aventura, a WFR – WiseFrontier”, conclui.

As provas e sessões de qualificação estão distribuídas pelos dias de sábado e domingo da seguinte forma:

Sábado, 4 de Julho

13:00 – 14:00 – Qualificação 1 Troféu C1

14:10 – 14:30 – Qualificação Single Seater Series

14:45 – 20:45 – Corrida 1 Troféu C1

Domingo, 5 de Julho

09:00 – 09:15 – Corrida 1 Single Seater Series

09:25 – 10:25 – Qualificação 2 Troféu C1

10:40 – 10:55 – Corrida 2 Single Seater Series

11:10 – 17:10 – Corrida 2 Troféu C1

17:25 – 17:45 – Corrida 3 Single Seater Series