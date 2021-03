Motor Sponsor: Braga shakedown a 17 de abril

Responsável pela organização do Troféu C1, das Single Seater Series e dos track days Driving Days, a Motor Sponsor parte agora para a organização de um dia de testes, exclusivo para carros de competição. Será a 17 de abril, no Circuito de Braga, que equipas e pilotos vão ter condições perfeitas, para efetuarem os últimos preparativos nas suas máquinas, para a época que está prestes a arrancar.

Segundo a Motor Sponsor e “de forma a garantir as condições máximas de segurança e fluidez em pista, foram criadas duas categorias, conforme as características dos carros: Turismos/GT’s – Carros de turismo ou GT, modernos ou clássicos; Fórmulas/Protótipos – Fórmulas ou protótipos, modernos ou clássicos.

Tendo em conta as classes, e especificidade dos carros que nelas participam, também existem diferentes tempos de pista: Turismos/GT’s – 2 sessões de 2 horas, manhã ou tarde: 200€ + IVA; Fórmulas/Protótipos – 4 sessões de 30 minutos, dia inteiro: 120€ + IVA.

Todas as informações, horário e formulário de inscrição estão disponíveis em https://www.motorsponsor.pt/braga-shakedown”, lê-se no comunicado.