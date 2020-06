Troféu C1 2020 arranca no Algarve a 4 e 5 de Julho

É oficial, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, confirmou que se encontram agora reunidas condições para se poder preparar e implementar o reinício de todas as competições. O regresso, em segurança, aguardado ansiosamente pelas Equipas do Troféu C1 fica assim confirmado. O pelotão irá rumar até ao sul, para uma jornada dupla de 6 horas, a 4 e 5 de Julho no Autódromo Internacional do Algarve.

O programa já está definido e divulgado na APP da Motor Sponsor. Começa no sábado à primeira hora, com uma sessão de treinos extra de 3 horas, para que Equipas e Pilotos voltem ao ritmo competitivo, depois desta longa paragem. A meio da tarde, a primeira sessão de treinos cronometrados com a duração de 1 hora e, ainda no sábado, tem lugar a primeira corrida de 6 horas que terminará às 20h45. No domingo, o programa desportivo repete-se com os treinos cronometrados logo de manhã e uma corrida de 6 horas a terminar às 17h00.

Desta forma as novidades preparadas pela Motor Sponsor vão finalmente ser postas em prática. A principal, são as transmissões em direto das corridas, com várias câmaras espalhadas ao longo do traçado e com entrevistas na zona de boxes. Sem dúvida que quem ficar em casa irá conseguir acompanhar todas as emoções!

A nível técnico, algumas alterações regulamentares garantem ainda mais equilíbrio:

Peso – todos os C1 estão agora equipados com uma caixa de lastro. Agora, cada Piloto tem de ter um peso mínimo de 90kgs com ou sem lastro;

Pneus – tendo em conta o desequilíbrio provocado pela diferença do desgaste dos pneus, obrigatoriamente, todas as equipas passam a ter de começar os treinos cronometrados com 4 pneus novos e as corridas com 2 pneus novos no eixo dianteiro.

Utilizando um formulário de inscrição que vem simplificar a logística, as Equipas têm-se inscrito a bom ritmo e é esperada uma boa grelha para este regresso do Troféu C1, que em 2019 contou com uma média superior a 40 inscritos.