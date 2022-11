Troféu C1: 20 equipas inscritas para a última jornada do ‘Mini-Endurance’ | AutoSport

Circuito do Estoril recebe a derradeira prova da temporada do Troféu C1 Learn & Drive, dias 12 e 13 de novembro, com duas dezenas de C1 confirmados na decisiva jornada do Troféu Mini-Endurance.

Os emocionantes e irreverentes C1 estão de regresso ao Circuito do Estoril já no próximo fim de semana, dias 12 e 13 de novembro, para uma jornada revestida de emoção, que junta à decisão dos títulos do Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance, competição icónica organizada pela Motor Sponsor, um plantel marcado por várias novidades.

A prova, derradeira da época, reúne uma ampla moldura competitiva, com 20 C1 em pista, divididos entre as classes PRO e AM, e um total de 42 pilotos ao cronómetro. Um fim de semana em que o troféu integra o cartaz do Estoril Racing Tribute | Armando Pinto, com organização a cargo da P21 Motorsport.

A disputada classe PRO vai colocar ao cronómetro um total de 10 C1 na luta pelo título do Troféu Mini-Endurance, apesar de nem todas as equipas dependerem de si. O favoritismo na discussão do triunfo é partilhado pelas equipas Manahu Care – Gianfranco Motorsport e WallUp WoodLab, estruturas que alcançaram uma vitória e um segundo lugar cada na primeira jornada da competição, também no Circuito do Estoril, e dividem a liderança da tabela classificativa com 45 pontos.

Igualmente em boa posição na discussão do título do Troféu Mini-Endurance está a Torres Racing Team, estrutura que somou dois terceiros lugares na prova de abertura da temporada e está a apenas 11 pontos dos primeiros classificados. Um fervoroso duelo pelas posições cimeiras que irá igualmente contar com a Team Rubrica/Monteiros Competições e a G’s Competizione, a par da STcar Racing e Team NB Klima.

Uma emocionante jornada ao cronómetro em que o Trófeu Mini-Endurance conta três novidades no plantel da classe PRO. A Tzi Designs Racing Team, recém vencedora do Troféu C1 Learn & Drive Endurance 2022, a Silver Team, que faz o regresso ao troféu na ronda do Estoril, e a T3 Racing, que faz a estreia absoluta em competição.

Um fim de semana em que a classe AM centra igualmente atenções, com um total de 10 C1 ao cronómetro para as duas derradeiras corridas da temporada. Uma classe liderada pela Razão Automóvel que, após o duplo triunfo na jornada de abertura da época, totaliza 50 pontos e parte para esta ronda em posição privilegiada na discussão do título. Na segunda posição, a 18 pontos, a Bugaparts Motorsport é a estrutura melhor colocada para desafiar o topo da tabela classificativa, seguida da Villa Eira Boutique Houses, equipa que ocupa o terceiro lugar da classificação na AM, a 24 pontos dos líderes. Igualmente na luta pelas primeiras posições surgem a Inetum Interphysix Racing e a OF Motorsport, quarta e quinta classificadas, respetivamente, no troféu.

Uma jornada em que a Casiraghi Cars 88 se apresenta com uma segunda equipa, a Central Mensageiro 88, novidade absoluta esta época na competição, e Os Marafados inscrevem igualmente uma segunda e nova estrutura, Os Charingados, numa discussão pelo triunfo que irá também contar com a Slow Motion.

O responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha o plantel de C1 presente: “Poder reunir uma lista de inscritos com 20 equipas e um total de 42 pilotos, na jornada de encerramento do Troféu Mini-Endurance, deixa-nos bastante satisfeitos e é a melhor forma de encerrar a quarta temporada da competição. Um fim de semana em que esperamos uma vez mais corridas marcadas pela competitividade e bom ambiente, dentro e fora de pista, e que todos se divirtam, para fecharmos o ano num verdadeiro clima de festa.”

LISTA DE INSCRITOS, AQUI.

Horários

Sábado, 12 de novembro

11h30 >> Treinos Cronometrados (50M)

16h45 >> Corrida 1 (50M)

Domingo, 13 de novembro

16h40 >> Corrida 2 (50M)