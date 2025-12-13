Três despistes na mesma curva: a sequência ‘negra’ de Jack Doohan em Suzuka

Durante os testes da Super Fórmula em Suzuka, Jack Doohan protagonizou um acontecimento invulgar ao despistar-se três vezes em três dias seguidos na mesma zona do circuito: a desafiante Curva Degner (Curva 8).

A Degner é uma das curvas rápidas e implacáveis de Suzuka, famosa por não perdoar erros e por ter pouca margem de erro. Em todas as ocasiões, o erro de Doohan foi similar: a sua aproximação foi excessiva, com o piloto australiano a fazer uma aproximação demasiado aberta à curva e ao sair da linha ideal, passou pela gravilha e a partir daí é um ‘passageiro’ sem qualquer controlo do carro. O resultado foi a ida para as barreiras de pneus nas três sessões.

Embora Suzuka seja notoriamente exigente e puna “o mínimo erro de cálculo”, a repetição exata do incidente em testes sugere que está a ir para lá dos seus limites e a insistir neles. É natural a busca agressiva pelos limites, mas insistir três vezes neles é que já fica para lá do ‘excesso’…