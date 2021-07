Transmissão ao vivo das provas da Supercars Endurance | AutoSport

A estreia em território nacional, no próximo fim de semana (10/11 julho), da SuperCars Endurance, a série ibérica que esta época junta na mesma grelha carros das categorias GT4 e TCR, será pela primeira vez, transmitida ao vivo a partir do Autódromo do Estoril.

Diogo Ferrão, da Race Ready afirmou que, “esta oportunidade de transmitir as corridas ao vivo surgiu e nós, juntamente com o apoio das equipas, aceitámos esta ideia de transmitir em Livestream, que segue em linha com o que temos vindo a desenvolver para fazer evoluir a presença mediática e o aspeto de comunicação desta competição. Atualmente, esta é a única forma de todos os amantes do desporto automóvel assistirem a estas competições, uma vez que infelizmente a presença do público ainda não é permitida. Acredito que será um sucesso e esta prova servirá de tubo de ensaio para o futuro”.

As provas podem ser seguidas através da página de Facebook da Race Ready ou do canal de YouTube da Supercars Endurance.