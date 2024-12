TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal: Balanço positivo da época 2024

A TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal expandiu a sua presença no automobilismo em 2024, estreando o Toyota GR Supra GT4 EVO no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e no Iberian Supercars (IS), numa temporada marcada por conquistas e alguns contratempos. Com a dupla Carlos Vieira e Bernardo Sousa, a equipa combinou experiência e talento para competir na divisão GT4 Pro.

A temporada começou positivamente em Jerez, com um pódio na primeira corrida, embora marcada também por um incidente na segunda. No Estoril, a equipa conquistou a sua primeira vitória, com desempenho destacado de Vieira e Sousa. Apesar de um bom ritmo na segunda corrida, fatores como um Safety Car e penalizações impediram novo pódio.

A etapa de Valência trouxe desafios com a ausência de Sousa, substituído por José Pedro Fontes, que voltou às pistas após 10 anos. No entanto, incidentes e dificuldades de qualificação limitaram os resultados. Em Portimão, a equipa alcançou outro pódio, mas um grave acidente na segunda corrida impossibilitou a participação na última etapa no Estoril.

Carlos Vieira fez o balanço desta época, enaltecendo os bons resultados obtidos e o bom andamento revelado durante a temporada:

“2024 foi uma temporada de altos e baixos. A vitória no Estoril e os pódios mostraram o nosso potencial que acabou mascarado por algumas infelicidades. Mas creio que podemos estar orgulhosos do que conquistamos ao longo da época. Queríamos lutar pelos títulos, mas acabamos por ser sempre competitivos. Para um ano de estreia com um carro novo e uma estrutura nova, creio que estivemos muito bem e estão lançadas as bases para um futuro risonho.”

Também Bernardo Sousa fez eco das palavras de Vieira, mostrando-se agradado pela evolução feita ao longo da época e pelos bons resultados obtidos:

“Este ano foi desafiante, mas com bons momentos. Conseguimos um triunfo no Estoril, o que é sempre especial, além dos pódios conquistados, que comprovaram o nosso potencial. Nem sempre fomos felizes, mas mostramos bom andamento e estivemos constantemente entre os mais rápidos. Estou satisfeito com o trabalho desenvolvido ao longo do ano e acredito que esta equipa e este carro têm muito mais para dar no futuro.”