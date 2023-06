Top 10 para Rodrigo Seabra na Fórmula Aquila 1000 | AutoSport

Rodrigo Seabra disputou este fim-de-semana em Karlskoga, na Suécia, a segunda jornada da Fórmula Aquila 1000. Num circuito que desconhecia por completo e com apenas duas sessões de 10 minutos, o jovem piloto de 12 anos, deu o seu melhor e conseguiu o nono lugar na primeira corrida e dois 10ºs lugares na segunda e terceira corridas do fim-de-semana. Resultados consistentes para quem se estreia nos fórmulas e procura uma aprendizagem evolutiva e se debate com a maior experiência dos restantes adversários.

No final das três corridas, Rodrigo estava feliz com o seu trabalho e na forma como se adaptou a uma pista com a qual teve o primeiro contacto este sábado: “Sabia que este fim-de-semana ia ser mais difícil que o anterior, mas também não estava muito preocupado com isso. Foquei-me apenas em aprender tudo o que podia. E acho que aprendi imenso. E estou satisfeito com os resultados. Senti-me mais confiante. Fiz bons arranques, tive um andamento consistente, muitas lutas, mas no final das provas sofri com a degradação dos pneus e isso não permitiu subir na classificação. De resto correu tudo super bem”, explicou o mais jovem piloto do pelotão.

Agora, Rodrigo regressa a Portugal e aos afazeres escolares para dentro de 15 dias voltar à competição: “Já estou ansioso. Está a ser uma experiência fantástica, sinto-me cada vez mais adaptado e com vontade de estar mais tempo em pista. Quero melhorar as qualificações, acho que posso fazer melhor. Isso irá facilitar as corridas. Penso que estou a dar passos importantes para fazer ainda melhores resultados nas próximas corridas”, concluiu o piloto da Maia.

A próxima corrida terá lugar de 15 a 18 de Junho em Sturup, Copenhaga.