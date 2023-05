Top 10 para Álvaro Parente na corrida 2 do GT World Challenge Asia | AutoSport

Álvaro Parente conquistou um bom resultado na segunda corrida da ronda no Chang International Circuit, primeira prova da temporada do GT World Challenge Asia. Depois de um turno de condução em que esteve ao ataque, o piloto luso, e o seu companheiro de equipa Morris Chen, terminaram a corrida no oitavo posto da classificação geral.

Numa corrida que terminou sob bandeira vermelha a menos de dois minutos do cronómetro registar uma hora de prova, Parente queria finalizar a participação no fim de semana com um bom resultado depois das contrariedades sentidas na corrida do dia anterior. Arrancando de 12º lugar da grelha de partida, o piloto português imprimiu um ritmo alto e esteve sempre no grupo da frente do pelotão. Aproveitou alguns erros cometidos por pilotos à sua frente e ascendeu algumas posições. Quando Morris Chen deixou as boxes aos comandos do Porsche 992 GT3 R #72 da HubAuto Racing estava já no sexto posto, o que evidencia a performance de Álvaro Parente. No final da corrida, que como referimos foi antecipado, Chen terminou no oitavo posto, a 14.903s da dupla vencedora, Anthony Liu e Fabian Schiller no Mercedes-AMG GT3 EVO #37 da Craft-Bamboo Racing.

No final, Álvaro Parente estava satisfeito com o desfecho da corrida. “Foi uma prova difícil com um ritmo muito elevado e com algumas lutas. A equipa jogou muito bem estrategicamente, ao estender o meu ‘stint’ ao máximo, o que nos permitiu ganhar muitas posições. Depois, o Morris conseguiu terminar em oitavo lugar. É um bom resultado“, afirmou o português.

Após a primeira ronda do GTWC Asia, Álvaro Parente considera que existe uma boa base de trabalho, havendo margem para progredir. “O Porsche 992 GT3 R é muito novo para todos e, portanto, temos muito para melhorar em todos os aspetos. O Morris está também em evolução e tem ainda capacidade para melhorar. Creio que nesta segunda corrida mostrámos que temos potencial, mas temos ainda que trabalhar para podermos estar ainda mais fortes já em Fuji“, concluiu o piloto do Porto.

A próxima ronda do GT World Challenge Asia disputa-se na Fuji International Speedway, Japão, nos dias 16 a 18 de Junho.