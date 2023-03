Tomás Pinto Abreu vai competir no Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance | AutoSport

Tomás Pinto Abreu é o novo nome a confirmar a sua presença na lista de inscritos do Campeonato de Portugal de Velocidade e da competição ibérica Supercars Endurance, passando para os comandos do Ginetta G50 da Tockwith Motorsports.

O piloto de 23 anos estreou-se nestas competições no ano passado no Autódromo do Estoril, então já aos comandos do ágil carro britânico colocado em pista pela Tockwith Motorsports, equipa que será igualmente responsável pela sua presença em 2023. Depois de ter subido ao pódio na sua prova de estreia, Tomás Pinto Abreu realizará toda a temporada do Supercars Endurance e em três rondas do Campeonato de Portugal de Velocidade inscrito na categoria GTC, divisão GTX, que se espera novamente muito concorrida e disputada. Brevemente será revelado quem será o seu colega de equipa.

Tomás Pinto Abreu mostra-se entusiasmado com o seu novo projeto: “Comecei a minha carreira nos clássicos, com um Datsun, mas o objetivo foi sempre experimentar outro tipo de carros. Os carros de GT são muito apelativos e, desde criança, que gostava deles. Era um sonho poder um dia competir aos comandos de uma destas máquinas. Quando experimentei ficou na pele e queria tomar parte no Supercars Endurance.

Estou consciente de que será uma temporada exigente e, nas primeiras duas provas, penso que vou estar ainda numa fase de adaptação. Mas sou muito competitivo e, depois, quero mostrar maior rapidez e consistência e envolver-me na luta pelas vitórias da minha categoria”.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready: “O Tomás experimentou o campeonato o ano passado no Estoril, a última prova da temporada, e foi evidente que gostou bastante da experiência. É um piloto jovem, mas com experiência das provas de clássicos, o que demonstra que os nossos campeonatos são uma boa solução, tanto para pilotos que estão no início da sua carreira, como para aqueles que têm competido nos clássicos. É fantástico poder receber o Tomás a tempo inteiro e estou certo de que mostrará um nível competitivo muito interessante, contribuindo para o espetáculo em pista que o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance prometem oferecer este ano”.

A Tockwith Motorsports ainda está a avaliar pilotos para um segundo Ginetta G50 GTC e para um Ginetta G55 GT4, carro que no ano passado lutou por vitórias à geral nas duas primeiras corridas da temporada.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início entre 5 e 7 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, realizando-se o último evento em novembro.