Todas as competições do Estoril Classics | AutoSport

Serão 300 carros em pista cobrindo seis décadas da história do automobilismo no Estoril Classics, que se realiza já no próximo fim de semana. Será novamente um evento a não perder para os verdadeiros adeptos do desporto automóvel, que inclui Ford GT40, Lola T70, o Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty, com duas corridas de Fórmula 1 com monolugares dos anos 1971 a 1983, e fora de pista, os fãs poderão ver uma exposição dedicada à história da Aston Martin com alguns dos modelos mais emblemáticos da marca britânica.

2.0L Cup

Esta é uma competição reservada aos Porsche 911 de dois litros preparados segundo o regulamento da FIA até 1966, uma garantia de grandes corridas ao longo do fim-de-semana do Estoril Classics. Serão vinte e três as máquinas de Zuffenhausen presentes em pista, permitindo o ecoar do entusiasmante ronco do ‘flat-six’ de alta rotação da Porsche pelo Autódromo do Estoril e ver a destreza dos seus pilotos aos comandos de um carro que exige uma constante atenção, com ‘powerdifts’ de encher o olho.

Classic Endurance Racing 1

Esta competição traz até nós uma das épocas mais emblemáticas das provas de resistência. Foi então que se viveram os ferozes duelos entre a Ford e a Ferrari e a Porsche e a marca de Maranello. A diversidade que todos os que se deslocarão ao Autódromo do Estoril poderão observar será inebriante, sendo os Ford GT40 e os Lola T70 excelentes estandartes desta competição da Peter Auto e farão as delícias dos entusiastas, transportando-os até Le Mans nos anos 1960 e 1970, mas umas das estrelas será o Porsche 908/3 com as cores da Martini, que venceu em Nurburgring e na Targa Florio.

Endurance Racing

A Endurance Racing exibe GT e protótipos dos anos 1990 e do início do presente século. Nesta competição será possível ver algumas das máquinas que fizeram história, como o caso do Ferrari 430 GTC ou das diversas versões do Porsche 911 que defenderam as cores da marca alemã. Igualmente impressionante será o MG Lola EX257, um carro de cockpit aberto que se mostrou muito rápido, ao ponto de incomodar os Audi R8.

Classic Endurance Racing 2

Dando seguimento cronológico à categoria anterior, os Classic Endurance Racing 2 deram cor aos anos 1970 e início dos anos 1980. Serão muitos os protótipos que formarão a grelha de partida, desde Lola, a Osella, passando por Chevron. Para além destes, poderão ser ainda seguidos em pista os impressionantes BMW M1 Procar, Ford Capri Zakspeed e Porsche 935 K3, que darão um colorido diferente a uma prova que entusiasmará os adeptos que pintarão as bancadas e o paddock.

Greatest’s Trophy

Os anos cinquenta, década em que a era moderna do automobilismo teve o seu arranque fulgurante, não poderia ser esquecida, com uma prova em que os GT, então candidatos à vitória geral em Le Mans, são os grandes reis. Nesta categoria os fãs poderão deleitar-se com máquinas como os Alfa Romeo Giulietta SZ e Giulia TZ, assim como os imponentes Bizzarini 5300 GT. Mas será o Ferrari 250 GT SWB, um carro que vale mais de dez milhões de euros, o alvo das atenções, sem desprimor para os adversários que encontrará em pista.

Fifties’ Legends

Também os anos cinquenta do século passado é o tema dos Fifties’ Legends uma era em que os carros, apesar de ainda rudimentares, atingiam já velocidades elevadíssimas na mítica reta das Hunaudieres, então sem chicanes. Um dos automóveis que se destacou na época foi o Jaguar Type D, que venceu em Le Mans por três vezes. Um destes ‘Big Cats’ estará presente no Estoril Classics, havendo exemplares avaliados em mais de vinte milhões de euros – só por si, já merece uma visita ao Autódromo do Estoril.

Sixties’ Endurance

A Sixties’ Endurance será outro motivo de interesse para todos os entusiastas com corridas de duas horas dedicadas aos ícones de resistência da primeira metade dos anos sessenta do século passado. Serão várias as máquinas presentes no Autódromo do Estoril, contribuindo para a diversidade que se verificará ao longo de todo o fim-de-semana, mas os Jaguar Type E, Shelby Cobra – com a versão aberta e coupé – irão fazer as delícias de todos os adeptos, que poderão ainda ouvir o cantar possante dos seus motores.

Heritage Touring Cup

Claro que os carros de turismo, uma categoria popular desde os primórdios do automobilismo, não poderiam ficar de fora da festa. Esta competição trará até ao ‘nosso Autódromo’ carros deste tipo desde 1966 até 1984. Mais uma vez, são diversas as máquinas que poderão ser vistas, sendo seguro que qualquer adepto encontrará uma que o marcou de uma forma especial. No entanto, dada a sua espetacularidade e interesse histórico, seria injusto não mencionar os Ford Capri – 2600 RS e 3100 Cologne – o BMW 3.0 CSL e o Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm.

Iberian Historic Endurance

O Iberian Historic Endurance terá também a sua prova no Estoril Classics, exibindo GT e carros de Turismo de 1965 a 1976. Com quarenta e quatro carros inscritos para a sua prova de cinquenta minutos, a emoção será uma garantia, prometendo manter todos os adeptos nas bancadas até à bandeira de xadrez.

Classic GP by Portugal Sotheby’s

Durante o fim-de-semana todos os fãs que se esperam no autódromo terão a possibilidade de assistir a duas corridas de Fórmula 1 com monolugares que fizeram a história da categoria máxima do desporto automóvel entre 1971 e 1983.