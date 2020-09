Tockwith Motorsports regressa ao GT4 South em 2020

A Tockwith Motorsports vai alinhar na temporada de 2020 do GT4 South European com dois Ginetta G50. Um está confirmado e outro à espera de mais um piloto.

A equipa vencedora do ano passado, a Tockwith Motorsport, vai regressar ao GT4 South em 2020 com seu Ginetta G50 GT4, partilhado por Aubrey Hall e Jemma Moore, na categoria GTC Cup. A GTC Cup é uma categoria para GT4 homologados com mais de 8 anos, como o Ginetta G50, o Aston Martin Vantage, o Maserati Grand Turismo ou o Porsche 911 GT4.

Curiosamente, os dois pilotos são irmãos dos campeões de GTC do ano passado, Marmaduke Hall e Edward Moore. Uma menção especial para Jemma Moore, de 17 anos, provavelmente a mais jovem piloto feminina nas corridas de GT.

A Tockwith espera poder inscrever um segundo Ginetta G50 GT4, mas não será confirmado até que seja encontrado um segundo piloto.

Depois de uma primeira temporada fantástica, será interessante ver se a equipa Britânica, cuja segunda sede é em Espanha, consegue repetir o elevado desempenho de 2019.

Simon Moore, chefe de equipe da Tockwith Motorsports, referiu que “o ano passado foi um bom ano para nós no campeonato, vencendo a classe GTC e tendo algumas lutas excelentes com outros G50 espanhóis ao longo do ano. Estamos felizes em voltar ao GT4 South, aproveitando a experiência do ano passado para lutar por mais vitórias e alcançar um bom resultado geral. ”

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, acrescentou que “a Tockwith Motorsports está connosco desde o início e é uma presença marcante no paddock. A sua experiência em Le Mans e um enorme conhecimento do Ginetta G50, fazem deles uma equipe fantástica e um forte adversário. Quero agradecer à Tockwith pela confiança que depositaram em nós e espero que encontrem um segundo piloto para o lugar que têm disponível no segundo carro.”

A competição promovida pela Race Ready, será praticamente uma competição de inverno, com início em Jerez de La Frontera nos dias 17 e 18 de outubro, seguido do Circuito de Jarama, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. Depois, o campeonato segue para Portugal no Autódromo do Estoril nos dias 5 e 6 de dezembro e no último fim de semana será realizado no Autódromo Internacional do Algarve, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2021, com o GT Winter Series.