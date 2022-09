Títulos do Troféu C1 Learn & Drive Endurance decidem-se no Estoril Racing Tribute/Paulo Alves: | AutoSport

Os títulos no Troféu C1 Learn & Drive Endurance serão decididos na derradeira jornada desta competição no próximo fim de semana nas 6H C1 Estoril, englobadas no Estoril Racing Tribute/Paulo Alves e com duas dezenas de equipas na discussão das classes AM e PRO.

O Troféu C1 Learn & Drive, competição organizada pela Motor Sponsor que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, está de regresso já no próximo fim de semana, dias 24 e 25 de setembro, com as 6H C1 Estoril, uma jornada imperdível que tem como palco o Circuito do Estoril.

Em pista vão estar duas dezenas de C1 para disputar os títulos de 2022 das classes AM e PRO, nesta que é a derradeira jornada do Troféu Endurance. Um duelo para o qual a WallUp WoodLab e a Tzi Designs Racing Team partem em vantagem na PRO, equipas que ocupam a segunda e terceira posições, respetivamente, da classificação geral. Uma prova recheada de emoção, com a Paint & Go e a G’s Competizione, que integram o top 5 da tabela classificativa, também presentes. Uma discussão pela vitória à qual se irão juntar as estruturas Team Rubrica/Monteiros Competições, Auto Paraíso da Foz, Manahu Care – Gianfranco Motorsport, Torres Racing Team, equipa que faz a primeira aparição esta época no troféu Endurance, e a estreante absoluta na competição Team Gallego.

Um evento em que a classe AM centra igualmente atenções, com a presença das três estruturas que ocupam o top 3 da classificação geral e que irão proporcionar muito espetáculo ao cronómetro na discussão da vitória.

Um fim de semana em que o Troféu C1 Learn & Drive Endurance integra o Estoril Racing Tribute | Paulo Alves, um mega evento que reúne as 6 séries da ANPAC e Motor Sponsor e proporciona aos adeptos um total de 10 corridas independentes, a que se junta a muita animação em pista e no paddock a pensar no grande público:

Street Attack Lisbon, com cerca de uma centena de grandes máquinas presentes no paddock e também em pista numa sessão de 30 minutos (sábado); AMG Driving Experience, uma iniciativa C. Santos VP que leva ao icónico Circuito do Estoril um plantel de duas dezenas de exclusivos Mercedes-AMG, que podem ser apreciados ao vivo no paddock e em ação em pista, em 2 sessões de 30 minutos (domingo); Hora da Família, uma iniciativa única em que o público vai ter a oportunidade de desfrutar de uma experiência imperdível: um mega desfile, que contempla duas voltas completas ao Circuito do Estoril, em ritmo de passeio, ao volante da sua viatura pessoal e acompanhado por toda a família. As inscrições para a Hora da Família estão abertas, têm um custo de 20€ por viatura (preço inclui entrada para os respetivos ocupantes) e podem ser feitas diretamente em: https://www.motorsponsor.pt/hora-da-familia.

Um Estoril Racing Tribute | Paulo Alves acompanhado por espaços exclusivos no paddock criados a pensar no público, para um fim de semana diferente e muito especial: zona kids, com trampolins e insufláveis, máquinas de pipocas e de algodão doce; simulador da G’s Competizione, onde os adeptos vão poder viver a adrenalina das corridas, numa volta ao Circuito do Estoril com um C1 do troféu, num desempenho premiado com uma máquina Delta Q para o autor do melhor tempo de sábado e outra para o da melhor marca de domingo; dois simuladores exclusivos PlayStation, onde o público poderá estar ‘ao volante’ do novo Gran Turismo 7.

Horário

Sábado, 24 de setembro

11H30 >> Treinos cronometrados (1H30)

15H35 >> Corrida 1 (3H)

Domingo, 25 de setembro

11H30 >> Corrida 2 (3H)

Live timing disponível, aqui e o programa completo (regulamento, lista de inscritos, horário e mais informações) disponível, aqui.