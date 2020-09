Tiago Monteiro vence (novamente) as 24h de Nurburgring

Depois de concluído o fim de semana do FIA WTCR em Nurburgring Tiago Monteiro enfrentou de seguida as 24h naquele circuito alemão. Ao lado de Dominik Fugel, Markus Oestreich e Esteban Guerrieri no Honda Civic Type R TCR número 170, Tiago cruzou a linha de meta num extraordinário primeiro lugar na categoria TCR e 22° à geral depois de lutas constantes em pista.

Este resultado, o segundo consecutivo nesta prova deixa Tiago extremamente satisfeito e entusiasmado com as corridas de resistência. Foram 24 longas horas sem momentos para baixar guarda, já que os adversários não pouparam o quarteto do Honda: “Adorei esta corrida. Foram lutas constantes e fizemos um excelente trabalho de equipa. Não tivemos qualquer problema no carro e fomos forçados a impor sempre um ritmo alucinante para conseguirmos ganhar a corrida. Duas participações, duas vitórias, não poderia querer mais. Esta vitória é de todos. Estou muito grato por ter tido oportunidade de mais uma vez entregar esta equipa e fazer parte desta vitória. Obrigado à Honda, Honda Alemanha, Fugel Sport, aos meus colegas de equipa, à minha equipa de apoio Physio Powermotion e a todos que lutaram connosco fora de pista para que isso fosse possível”, concluiu Tiago Monteiro.