Tiago Monteiro segundo no Nürburgring

Tiago Monteiro disputou este fim de semana as 4 horas da Nürburgring Langstrecken Serie e arrecadou o segundo lugar entre os TCR partilhando o Honda Civic Type R TCR com Dominik Fugel e Mike Halder.

A sair da ‘pole’ entre os TCR coube a Tiago Monteiro o arranque: “Conseguimos o primeiro lugar da grelha mas a qualificação não foi fácil. Para além da chuva houve várias situações de bandeiras amarelas, mas ainda assim, o Dominik Fugel atingiu o objetivo.

No início da corrida a chuva voltou a marcar presença e tive de ter cautelas redobradas. Perdi e ganhei posições e à medida que a corrida decorria os meus tempos melhoravam. Fiquei contente com o andamento e com o resultado final fruto de um excelente trabalho de equipa”, começou por explicar o piloto português.

Esta primeira corrida serviu para Tiago ganhar ritmo competitivo e preparar o início da época no FIA WTCR: “Muito satisfeito por voltar à competição e ao volante do Honda Civic graças à Honda, Honda Alemanha e Fugel Motorsport. Correu tudo como estava à espera e agora estou desejoso de arrancar com a época em setembro”, rematou.