Tiago Monteiro no pódio das 500 milhas de Indianapolis… virtuais

Tiago Monteiro disputou, virtualmente, as míticas 500 milhas de Indianapolis, mas a adrenalina e emoção foram tais, que bem se podia tratar de uma corrida real. O piloto português teve um sábado em cheio em mais uma corrida do Legends Trophy, competição virtual promovida pela The Race.

Nesta que foi a sua estreia nas 500 milhas de Indianápolis, a cidade onde se tornou o primeiro e único português a subir a um pódio na Fórmula 1, voltou a sorrir ao piloto português que conseguiu um fantástico quarto lugar na primeira corrida e um brilhante pódio, com o segundo lugar, na corrida de grelha invertida, partindo da 19ª posição. Numa grelha onde marcaram presença lendas do desporto automóvel como Andy Priaulx, Dario Franchitti, Emanuele Pirro, Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso, Gil de Ferran, Helio Castroneves, Jan Magnussen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mario Andretti, Max Papis, Mika Salo, Petter Solberg, Tom Coronel, Tony Kanaan e muitos outros, foi com Fernando Alonso que Tiago Monteiro discutiu, até aos últimos metros, a vitória na segunda corrida, após o terceiro lugar do pódio lhe ter fugido por frações de segundo na primeira corrida. Um evento em cheio de simbolismo, adrenalina e emoção para o piloto português que só há dois meses se estreou nos simuladores.

“Foi fantástico! Correr numa oval é uma sensação incrível, muito mais próximo da realidade e onde a estratégia é a chave do sucesso. Foram duas corridas incríveis e foi mesmo preciso suar e treinar muito durante a semana para conseguir chegar ao nível exigido, mas no final compensou e estou muito contente com o resultado. Apesar de virtual, foi uma experiência fantástica e, mais uma vez, uma honra poder fazer parte de uma grelha com piloto tão emblemáticos e experientes. Quero também agradecer o apoio de todos durante a corrida e que venha a próxima!”, referiu Tiago Monteiro.