Tiago Monteiro conquista pole position no Michelin Pilot Challenge em Mid Ohio | AutoSport

Tiago Monteiro, que está em Mid-Ohio para disputar o IMSA Michelin Pilot Challenge a convite da Honda USA ao volante do Honda Civic Type R TCR da LA Honda World, conseguiu a ‘pole position’ entre os TCR para a corrida de duas horas que será realizada esta noite. A fazer equipa com Mat Pombo coube ao piloto português entrar em pista para qualificar o carro e neste regresso às corridas americanas, o desfecho não poderia ter sido melhor.

Depois de apenas duas sessões de treinos livres num circuito de que tem poucas memórias este resultado é o melhor possível: “Foi um bom dia de trabalho, onde tive de conhecer a pista, o comportamento do carro e os pneus. Tudo muito diferente daquilo a que estou habituado no WTCR. Mas, pela primeira vez em pista com pneus novos, consegui a ‘pole’, o que me deixou muito satisfeito. Regressar ao Estados Unidos e conseguir este resultado deixa-me optimista para a corrida”, começou por explicar Tiago Monteiro.

“Esta a ser uma experiência muito interessante e estou grato a LA Honda World pela oportunidade. Gostei muito da pista. É um circuito à moda antiga, muito desafiante. Vou fazer o arranque para a corrida e o Mat vai terminar. Ele é um piloto muito forte e conhecedor desta realidade. Acredito que poderemos ser bem sucedidos. E ficaria muito satisfeito se desse a vitória à equipa que faz um trabalho extraordinário e à Honda USA. Sairia daqui com o sentimento de dever cumprido”, referiu.

A corrida arrancará hoje, sábado, 14 de maio às 21.05, hora portuguesa com transmissão em directo em imsa.tv.com