Théo Pourchaire com lugar na Super Fórmula | AutoSport

Sem lugar na Fórmula 1, como aconteceu com Felipe Drugovich, o novo campeão da Fórmula 2 e piloto da Sauber Academy, Théo Pourchaire, vai competir na série japonesa Super Fórmula em 2024 pela Team Impul.

No seguimento do teste que fez com um dos monolugares da equipa, é agora anunciado o programa de Pourchaire, que se manterá como piloto de reserva e desenvolvimento da equipa de Fórmula 1 da Sauber. A Team Impul, curiosamente, foi a equipa em que Ryō Hirakawa, o novo piloto de desenvolvimento da McLaren e piloto oficial da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, competiu em 2023.

Sendo, para já, o único piloto estrangeiro confirmado para a próxima temporada da Super Fórmula, Théo Pourchaire foi o terceiro classificado no campeonato francês de Fórmula 4 em 2018, passou para o programa de jovens pilotos da Sauber em 2019 e conquistou o título ADAC. Em 2020, subiu para o Campeonato de Fórmula 3 da FIA, sendo vice-campeão, passou a competir na Fórmula 2 no ano seguinte. Ganhou duas corridas no ano de estreia na F2 e três em 2022. Na temporada que terminou em novembro em Abu Dhabi, Pourchaire conquistou o título, tendo vencido apenas uma prova durante todo o ano.

Foto: Formula Motorsport Limited