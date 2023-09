Teste no Estoril marcou regresso do CPV e Supercars Endurance às pistas | AutoSport

Terminaram as férias para o pelotão do Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, depois de uma sessão de testes que foi levada a cabo no Autódromo do Estoril na passada sexta-feira, com vários pilotos e equipas a marcarem presença, alguns preparando o regresso à competição, outros para sentirem o ‘pulso’ às competições promovidas pela Race Ready e estudarem uma possível entrada.

A Araújo Competição, a Batina Racing, a Garagem João Gomes, a Lema Racing, a Monteiro Competições, Racar Motorsport e a Speedy Motorsport evoluíram no circuito português, para preparar o melhor possível o final de temporada, que conta ainda com duas etapas, uma em Jerez de la Frontera e outra no Autódromo do Estoril.

A Araújo Competição esteve em pista com três carros, os dois Aston Martin Vantage AMR GT4 e um BMW M4 GT4. O carro bávaro, que chegou a Portugal em julho, foi avaliado e comparado às máquinas inglesas, tendo em vista a equipa conhecê-lo para poder extrair todo o seu potencial já em Jerez, muito embora ainda não tenha anunciado quem serão os seus pilotos.

Entre os Aston Martin, a grande novidade foi o Vantage AMR GT4 de Ruben Vaquinhas, que chegou a Portugal no final de julho. O piloto de Lisboa rodou os primeiros quilómetros ao volante da sua máquina e mostrou-se muito satisfeito. “Pela primeira vez pude testar o Aston Martin com a afinação correta para o Estoril e foi extraordinário sentir a capacidade de travagem e o curvar que tem. Sem dúvida que acertei na escolha e as minhas dúvidas foram esclarecidas, agora resta aprender a levá-lo aos seus limites”, afirmou Ruben Vaquinhas.

Álvaro Ramos, já conhecedor do carro, aproveitou a oportunidade para ganhar ritmo e manter-se na luta pelo cetro da GTX ao lado de Fernando Soares: “O teste serviu para desenferrujar um pouco”.

Orlando Batina e Sérgio Azevedo estiveram em pista aos comandos do BMW M4 GT4 (F82). O duo esteve a preparar os dois eventos finais. “Foi um teste muito positivo para nós! Conseguimos evoluir bastante o carro e esperamos uma segunda parte de temporada forte”, sublinhou Batina.

A Lema Racing esteve no Autódromo do Estoril com os seus dois Mercedes AMG GT4, que estão envolvidos na luta pelos campeonatos.

Nuno Pires e Elias Niskanen, protagonistas na GT4 Pro, trabalharam arduamente ao longo do dia, chegando a conclusões positivas que lhes permite olhar para o resto da temporada com confiança “Estamos bastante contentes com o dia de testes, foi um excelente dia para comprovar algumas evoluções de forma a continuarmos competitivos e lutarmos pelos títulos”, sublinhou Nuno Pires.

No carro inscrito na GT4 Bronze pela equipa eslovena estiveram os seus pilotos titulares, Paulo Macedo e Luís Calheiros. O duo mostrou-se muito satisfeito por ter regressado aos comandos do Mercedes AMG. “Foi um teste produtivo e no ‘timing perfeito’ para atacarmos a segunda parte da época”, partilhou Paulo Macedo.

A precisar de um colega de equipa para Manuel Gião, a Racar Motorsport continuou a avaliar pilotos aos comandos do seu Mercedes AMG GT4 não só para o final da temporada, mas também para médio prazo. Os responsáveis da equipa de Lisboa ficaram satisfeitos com os resultados e poderá haver novidades a curto prazo. “Temos vindo a avaliar pilotos para o futuro e estamos muito satisfeitos com eles. Em breve faremos um anúncio sobre os nossos planos imediatos e estamos muito entusiasmados. Acreditamos que vamos ser muito competitivos nas corridas que faltam”, enfatizou Manuel Gião.

A Racar Motorsport realizou ainda um conjunto de testes com um Porsche 911 Cup (Type 997) já com o BoP apropriado, tendo em vista a possibilidade de participar na restante temporada.

Totalmente focada no final da temporada e no título da GT4 Pro esteve a Speedy Motorsport. José Carlos Pires e Francisco Abreu procuram encontrar soluções para o BMW M4 GT4, deixando o Autódromo do Estoril confiantes. “Foi um teste importante, depois da longa pausa de verão. Para além de voltarmos ao ritmo, era importante testarmos um conjunto de afinações para percebermos o melhor caminho a seguir. Fomos exigentes nos diferentes cenários de BoP e agora vamos analisar tudo de forma e chegar mais preparados para as duas restantes provas da época”, apontou o piloto madeirense.

Também presente no Autódromo do Estoril esteve a Monteiros Competições, rodando com um dos Ginetta G40 do FPAK Junior Team, que foi pilotado por André Monteiro e Duarte Camelo, entre outros. Esteve ainda em pista um Porsche 911 Cup (Type 997) que poderá aparecer na última prova da temporada.

A Garagem João Gomes esteve igualmente a testar vários pilotos para um eventual retorno do seu o Porsche Cayman GT4 às grelhas de partida do ibérico Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

O regresso à competição em pista acontece em Jerez de la Frontera, entre os dias 20 e 22 de outubro.