Test Day em Braga aberto a qualquer carro de competição

A Race Ready marca o regresso aos circuitos nacionais com a realização de um Exclusive Test Day em Braga a 28 de junho. Diogo Ferrão, responsável pela organização, explica que “após este longo período de paragem forçada, onde carros e equipas estiveram parados, queremos anunciar que vamos organizar o primeiro «Exclusive Test Day» em Braga”.

Com as primeiras edições a terem sido organizadas no Estoril, Braga irá receber a primeira visita dos “Exclusive Test Days”, de forma a que as equipas e proprietários de carros de competição também possam testar em segurança. São elegíveis apenas carros de competição, sejam modernos ou clássicos.

Os “Exclusive Test Days” da Race Ready, são um conceito diferente dos eventos até agora organizados. Exclusivos para carros de competição, juntam o melhor de dois mundos. Por um lado, é como se uma equipa alugasse o circuito em exclusividade. Temos um número extremamente limitado de participantes, de forma a que as equipas possam entrar em pista quando desejarem e fazer todos os acertos necessários sem pressas e sem esperar. Por outro, o custo é bastante mais reduzido do que se alugassem a pista apenas para eles, sendo apenas um pouco superior aos populares “track days”.

“O objetivo é oferecer um serviço para as equipas que querem testar à vontade, sem terem limitações de sessões ou voltas estragadas por carros de estrada e condutores com menos experiência. Enquanto os track day são para isso mesmo, ganhar experiência em pista, os Test Days são para equipas com carros de competição, que querem testar os seus carros ou para os pilotos treinarem e melhorarem afinações com maior tranquilidade.” explica Diogo Ferrão.

Devido às restrições a eventos com grande número de pessoas, estes dias mais reservados fazem cada vez mais sentido. Assim, no dia 28 de junho (domingo) existirá um número limitado de vagas (apenas 17 carros) de forma a cada equipa poder usufruir de uma boxe exclusiva e poder rodar em pista em segurança durante a manhã ou tarde. Com sessões de, no mínimo, duas horas com “Open Pit lane”, cada equipa pode gerir o tempo da melhor forma e como bem entender.

Nos dois Exclusive Test Days já realizados anteriormente, além das equipas testarem para a época que começa, alguns proprietários de carros históricos, como antigos carros de Grupo B ou protótipos de Le Mans, aproveitaram a oportunidade para tirar o “carvão do motor” a alguns fantásticos carros que se encontram nas garagens de norte a sul de Portugal.

Preços e o formulário de inscrição podem ser consultados no website da Race Ready (www.raceready.pt). Apesar dos treinos serem à porta fechada, os fãs da modalidade podem acompanhar os treinos e as novidades para equipas e pilotos para 2020 nas redes sociais da Race Ready durante o dia 28 de junho.