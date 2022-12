Team BIP – O precursor do profissionalismo em Portugal | AutoSport

O Lola T292 foi concebido em meados de 1972. Era uma evolução do T290, o carro que a marca britânica tinha desenvolvido para a classe de 2 litros da Categoria 5, que de acordo com o Anexo J da FIA era correspondente a sports cars. O T292 distinguia-se do T290 pela asa traseira, montada numa base mais longa, com um prolongamento mais alto da carroçaria, e pelo design mais fluído da secção dianteira. A conceção do projeto T29x (o ‘x’ correspondendo à evolução do design de base) foi produto de uma equipa que incluía Patrick Head e John Barnard, na época ambos com 26 anos.Como era normal na época com os construtores de carros de sport para privados, os Lola T290 e seus derivados não eram produtos completos, podendo receber um motor de várias origens. O primeiro chassis da série a receber a designação T292 foi o HU40, que teve a sua estreia nas 2 Horas de Jarama de 1972, última jornada do ano do Europeu de Sport. Estava equipado com um motor que a Cosworth tinha desenvolvido a partir do bloco do Chevrolet Vega, e foi classificado na 12ª posição. Richard Scott, que correu com as cores da Barclays International Racing (na prática, a equipa oficial da Lola), tinha feito o segundo posto na primeira manga, mas foi obrigado a abandonar na segunda com um furo.O bloco Cosworth EAA, ou ‘Vega’, como ficou conhecido, não durou muito. Alguns T292, como os usados pela Ecurie Archambeaud no Europeu de Sport ou por António Peixinho nas provas angolanas, estavam equipados equipados com motores BMW M12, preparados pela Schnitzer. Mas os favoritos de quase todas as equipas eram os blocos Ford Cosworth, nomeadamente o BDG e o FVC. Ambos eram versões do Kent com dupla árvore de cames e 16 válvulas, mas o segundo, que tinha variantes de 1790, 1898, 1930 e 1980 cm3, era o favorito para provas de longa duração. A sua maior fraqueza era o potencial de evolução de potência.

Em 1973, o Team BIP esteve entre os primeiros clientes, adquirindo dois Lola T292 através da Ecurie Bonnier, que frequentemente preparava os carros de outros concorrentes (incluindo a Scuderia Filipinetti e o Jolly Club). Jo Bonnier tinha morrido nas 24 Horas de Le Mans de 1972 mas os seus mecânicos, incluindo um então pouco conhecido Heini Mader, mantiveram a equipa em atividade. A estreia do Team BIP teve lugar nos 1000 km de Monza, jornada do Mundial de Sport, e os dois chassis eram o HU47 (Carlos Santos/Mário Cabral) e o HU52 (Carlos Gaspar/Jorge Pinhol). Cabral bateu com a porta após a corrida italiana e foi logo substituído por Santos Mendonça para os 1000 km de Spa, a sua segunda participação. Ao volante do HU47, Santos e Mendonça venceram a categoria Sports até 2 litros, terminando também em sexto lugar da geral. Pinhol exagerou e ficou como último classificado. A equipa dividiu-se então entre algumas corridas do Mundial e do Europeu, mas sem repetir o resultado da prova belga, destacando-se o 4º lugar de Santos em Charade.

Infelizmente, o HU47 ficou destruído no circuito de Vila Real, quando Carlos Santos perdeu o controlo do carro. Gaspar correu sozinho com o HU52 e venceu a prova à frente de Peter Gethin, depois de ter sido forçado a recuperar posições. Um novo chassis, o HU64 (com a placa coberta pela do exemplar antigo) surgiu a tempo de Vila do Conde, onde Gaspar ganhou novamente. Até ao final do ano, a equipa dividiu-se entre o Europeu de Sport e as pistas nacionais, tendo o último triunfo, mais uma vez de Gaspar, sido no Estoril. Pelo caminho, ao que parece, o HU52 esteve emprestado ao norueguês Ray Fallo para participar nas corridas angolanas, mas o Team BIP não esteve lá. Quando a equipa encerrou as portas, o HU52 desapareceu, mas o HU64 terá sido usado pela Racing Organisation Course nas 24 Horas de Le Mans de 1974, se bem que os chassis da equipa francesa nunca tenham sido positivamente identificados.

Além dos triunfos do Team BIP, o T292 foi um carro bastante eficaz nas provas europeias da temporada de 1973. Chris Craft foi Campeão Europeu de Sport ao serviço da Crowne Racing (equipa de Martin Birrane, que mais tarde se tornou proprietário da Lola), vencendo duas provas, o Troféu Ignazio Giunti, em Misano, e o Trofeo Benellé, em Imola. Outros dois triunfos ficaram a cargo de Guy Edwards, com a equipa de fábrica, no Troféu de Auvergne (em Charade) e no Troféu Elan (em Zeltweg). Gérard Larrousse venceu os 400 km de Barcelona, no carro da Archambeaud. Este exemplar tinha motor BMW, tal como aquele com que António Peixinho e Mário Cabral venceram as 6 Horas de Nova Lisboa e os 500 km de Benguela. Em 1974, a configuração T292 teve menos sucesso, até porque a Lola já tinha estreado a nova evolução T294, mas ainda venceu algumas provas em Angola, com Mabílio de Albuquerque. Paulo Manuel Costa