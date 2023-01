Vallelunga anuncia prova do TCR World Tour | AutoSport

Um evento em Vallelunga é a quinta prova confirmada da temporada inaugural do TCR World Tour e terá lugar no Autodromo Piero Taruffi Vallelunga entre 9 e 11 de junho. O evento terá em pista um máximo de 18 concorrentes do TCR Itália que se juntarão ao pelotão inscrito na temporada completa do TCR World Tour.

Vallelunga é o quinto circuito a ser confirmado para o calendário do TCR World Tour 2023 depois de Portimão, Spa-Francorchamps, Hungaroring e Bathurst.

“Estamos encantados por Vallelunga se juntar à lista dos circuitos que irão receber o TCR World Tour na sua primeira temporada”, disse Marcello Lotti, Presidente do WSC, que promove a nova competição. “O traçado da pista é um dos que melhor se adequa à competição de ‘Touring Cars’ e um dos mais exigentes em termos de afinação e condução de carros, o que resulta sempre em corridas emocionantes e muita diversão para os espectadores”.

O evento em Itália vai realizar-se após as rondas em Portimão e Spa e uma semana antes do evento em Hungaroring. Com uma corrida em Bathurst, na Austrália, também agendada, os rumores apontam para poder acontecer mais uma prova no país, duas em países da América do Sul e uma no continente asiático, podendo ser em Macau.