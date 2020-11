TCR Alemanha: Tiago Monteiro conquista um 2º lugar na última ronda em Oschersleben

Tiago Monteiro esteve em plano de evidência na última jornada do TCR Alemanha, que decorreu em Oschersleben. O piloto português, que disputou a prova a convite da Honda Alemanha e do Team Honda ADAC Sachsen, chegou em força conquistando o segundo lugar da grelha na qualificação, a menos de um décimo de segundo da ‘pole’.

Na corrida 1 foi por pouco que não chegou à vitória, mesmo contando com os 20kg extra por ser convidado. Na corrida 2, com a grelha invertida, Tiago fez um excelente arranque mas acabou por ser abalroado por um adversário, forçando-o ao abandono.

No final do fim de semana, Tiago estava satisfeito com o trabalho que desenvolveu: “A qualificação correu bem e consegui adaptar-me à pista. No final fiquei a menos de um décimo da ‘pole'”, afirmou Monteiro

“Na primeira corrida fiz um bom arranque e estive sempre na luta pelo primeiro lugar, mas infelizmente não o consegui passar. Na segunda prova, larguei de sétimo devido à inversão da grelha. Fiz novamente um bom arranque, mas os pilotos da frente não largaram tão bem e acabei no muro. Foi uma pena…”, explicou o piloto português.

“Agradecido à Honda Alemanha e ao Team Honda ADAC Sachsen pelo convite. Foi bom ver o Dominik Fugel no pódio por duas vezes e ganhar uma das corridas, pese embora não tenha conseguido vencer o Campeonato. Agora, rumo a Aragão para a última jornada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR)”, concluiu.