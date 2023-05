Tiago Monteiro: “Há conversas para correr em Vila Real” | AutoSport

Há muitas opções em cima da mesa para Tiago Monteiro. Enquanto se foca no trabalho com os seus pilotos, também vai avaliando com a Honda as possibilidades de regressar à pista. E uma dessas possibilidades é Vila Real. O AutoSport já tinha dado conta da possibilidade de nomes sonantes que já fazem parte da história recente do circuito se juntarem à festa e Tiago Monteiro confirmou haver conversas para poder correr em Vila Real. Mas, sendo embaixador da Honda, a marca tem de dar o OK para que ele possa correr com uma máquina de outra marca. No entanto, há muitos convites endereçados ao português, que admitiu fazer uma migração para os GT ou para o endurance se for caso disso: