TCR World Tour: Vila Real confirmado no calendário 2025

Está confirmado! Vila Real vai voltar a receber uma competição FIA. O TCR World Tour anunciou o calendário para 2025 e a capital transmontana receberá a quarta jornada da competição que reúne os melhores pilotos e equipas do mundo dos turismos.

O FIA TCR World Tour é uma competição internacional de carros de turismo, oficialmente reconhecida pela FIA, herdeira do WTCR – Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA. A época de 2024 teve um calendário composto por nove rondas realizadas um pouco por todo o mundo. As corridas foram integradas nas séries TCR nacionais ou regionais existentes, e a Kumho Tire foi o patrocinador principal e fornecedor exclusivo de pneus.

A competição usou um formato em tudo semelhante ao WTCR com uma qualificação de duas fases, com as sessões Q1 e Q2 a atribuírem pontos aos seis pilotos mais rápidos e duas corridas por fim de semana, uma com grelha invertida. Para garantir uma competição justa, será utilizado um sistema de equilíbrio de desempenho (BoP) para nivelar o campo de ação entre os diferentes modelos de automóveis.

É no fundo, o regresso da caravana que habitualmente visitava Vila Real, nos tempos do WTCC e do WTCR. As principais equipas e os principais pilotos mantém-se mais ou menos inalterados, pelo que teremos caras bem conhecidas de regresso à capital transmontana.

O World Tour deverá assim juntar-se ao CPV, as competições da ANPAC além de se esperarem outras novidades, com a possibilidade de termos uma grelha de carros históricos (sem ser os da ANPAC) no fim de semana da “Bila” que se prevê repleto de competição.

Este regresso dos TCR e do CPV, além da já esperada manutenção das provas da ANPAC ao mítico traçado, é uma excelente notícia para os fãs do desporto motorizado.