TCR World Tour: Santiago Urrutia e Ma Qing Hua vencem no Uruguai | AutoSport

O quinto evento do TCR World Tour teve como palco El Pinar, com a ronda do TCR South America. A caravana da competição mundial juntou-se aos pilotos sul-americanos para um fim de semana de competição no Uruguai, no Autódromo Victor Borrat Fabini.

O grande destaque foi para Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co) que conquistou a pole e venceu a corrida 1 numa prestação sem mácula do piloto uruguaio, que venceu perante o seu público. O colega de equipa Thed Björk e Frédéric Vervisch (Comtoyou Audi) completaram o pódio, numa corrida em que os líderes não foram incomodados e a ação decorreu mais no meio do pelotão.

Top 3 corrida 1

Santiago Urrutia (Cyan Racing, Lynk & Co 03 FL), 20 voltas

Thed Björk (Cyan Racing, Lynk & Co 03 FL), 0.479

Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS II), 3.131

Na corrida dois, foi Ma Qing Hua a vencer, pela Lynk&Co, com o piloto chinês a assinar o primeiro triunfo nesta competição. Ma largou da pole e nunca mais foi incomodado pela concorrência, com Mikel Azcona (Hyundai) a terminar em segundo e Yann Ehrlacher a dar o quarto pódio do fim de semana para a Lynk & Co, uma boa operação para o francês que mantém a liderança da competição.

Top3 Corrida 2

1. Ma Qing Hua (Cyan Racing, Lynk & Co 03 FL), 20 voltas

2. Mikel Azcona (BRC Squadra Corse, Hyundai Elantra N), 0.685

3. Yann Ehrlacher (Cyan Racing, Lynk & Co 03 FL), 2.344

Top 3 campeonato:

1. Y. Ehrlacher, 235 pts; 2. N. Michelisz, 215; 3. M. Azcona, 205

Foto: TCR South America/Hernán Capa