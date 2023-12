TCR World Tour passa a ser competição FIA | AutoSport

Após um hiato de um ano, a FIA volta a ter uma competição de turismos. Resultante de um acordo entre a FIA, o organismo que rege o desporto automóvel mundial, e o WSC Group, o detentor dos direitos globais da marca TCR, o TCR World Tour foi elevado ao estatuto de competição FIA para a sua segunda temporada.

O conceito do TCR World Tour foi introduzido em 2023, consistindo em nove rondas em todo o mundo e com os concorrentes a juntarem-se à grelha de séries de carros de turismo existentes a nível nacional ou regional, com carros com especificações TCR.

A partir de 2024, a série será conhecida como Kumho FIA TCR World Tour, com o acordo a abranger um período de três anos. Os formatos e a duração das corridas variam, adaptando-se aos regulamentos de uma determinada série que acolhe a ronda do Circuito Mundial.

A competição utilizará pneus Kumho, que estão a ser utilizados na maioria das séries TCR em todo o mundo.

A primeira edição do Kumho FIA TCR World Tour contará com nove eventos, que passam pela África, Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul representadas no calendário de 2024.

O calendário de nove etapas será seguido pela Final do Ranking Mundial TCR da FIA, com a data e o local dessa competição a serem anunciados oportunamente.