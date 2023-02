TCR World Tour: Mais duas corridas confirmadas | AutoSport

Com o fim do WTCR ,outra competição ganha forma. O TCR World Tour é a nova aposta da WSC que pretende mander viva uma competição mundial de TCR. O calendário ganhou mais duas provas confirmadas com as rondas sul americanas já confirmadas.

Após os quatro fins-de-semana na Europa que abrem a temporada, o World Tour realizará as suas corridas sul-americanas em fins de semana consecutivos em agosto, com o Autódromo Víctor Borrat Fabini em El Pinar (Uruguai) agendado para 18-20 de agosto antes das corridas em San Luis (Argentina) uma semana mais tarde.

O calendário fica assim com sete datas confirmadas, estando ainda uma data por confirmar além de faltar a confirmação final da prova em Macau.

O Autódromo Internacional de Portimão recebe a estreia da competição, quando receberá a ronda do TCR Europe, no final de abril.

Calendário:

28-30 de abril – Portimão – Portugal (TCR Europe)

26-28 de maio – Spa – Bélgica (TCR Europe)

9-11 de junho – Vallelunga – Itália (TCR Itália Cup)

16-18 de junho – Hungaroring – Hungria (TCR Europe)

18-20 de agosto – El Pinar – Uruguai (TCR América do Sul)

25-27 de agosto – San Luis – Argentina (TCR América do Sul)

03-05/11 – TBC – Austrália*

10-12 novembro – Bathurst – Austrália (TCR Austrália)

17-19/11 – Macau – China*