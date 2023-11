TCR World Tour, Macau: Norbert Michelisz e Mikel Azcona foram os mais rápidos nos treinos | AutoSport

Mikel Azcona e o seu companheiro de equipa na BRC Squadra Corse, Norbert Michelisz, foram os mais rápidos nas duas sessões de treinos livres do TCR World Tour no Circuito da Guia, em Macau, embora a segunda sessão não tenha sido representativa, depois de duas paragens com bandeira vermelha.

A primeira sessão foi principalmente disputada entre os dois pilotos da Hyundai, bem como o piloto da Lynk & Co, Yann Ehrlacher, que estabeleceu o tempo de referência inicial de 2:30.980s, antes de melhorar e baixar para 2:29.816s. Azcona assumiu então a liderança da tabela com o tempo de 2:29.621s, antes de Ehrlacher responder com o registo de 2:29.313s, abaixo do recorde da volta de qualificação estabelecido por Rob Huff em 2019.

Azcona ainda tinha mais ritmo no seu Elantra N e terminou a sessão mais rápido de todos, à frente de Ehrlacher, com um tempo de 2:29.037s, com o colega de equipa Michelisz em terceiro, apenas quatro décimos atrás, enquanto o resto do pelotão tinha estabelecido tempos mais conservadores, com o líder dos pontos do TCR World Tour, Huff a ser o quarto mais rápido, a 1,2 segundos.

Norbert Michelisz liderou a dobradinha da Hyundai N Squadra Corse na segunda sessão de treinos livres. Michelisz, um dos três pilotos na luta pelo título inaugural do TCR World Tour, liderou a segunda sessão de treinos livres com uma marca de 2:29,048s realizada na sua primeira volta lançada.

Este registo foi uns meros 0,011s mais lento que o melhor da primeira sessão. Azcona seguiu Michelisz na segunda sessão, ao ficar a 0,148s antes da primeira bandeira vermelha ter sido mostrada.

As bandeiras amarelas foram agitadas quando o Peugeot da Team Clairet Sport – Hangcha Racing pilotado por Ben Bargwanna parou em pista na reta entre a curva Melco e a curva dos Pescadores, mas a sessão foi parada quando Ma Qinghua bloqueou as rodas e bateu nas barreiras da curva Lisboa, ao ultrapassar o Audi de John Filippi.

Com seu Lynk & Co da Cyan Racing e o carro de Bargwanna ambos recuperados, a sessão foi retomada com 13 minutos por realizar, mas acabou por ser interrompida pouco depois. Li Wengji despistou-se na aproximação à curva da Maternidade, o que significou que as bandeiras vermelhas foram mostradas pela segunda vez. Dado ser necessária a intervenção de um camião de recuperação para ir buscar o Hyundai i30 N, a sessão foi terminada prematuramente.

Yann Ehrlacher foi uma vez mais o mais próximo adversário dos Hyundais, ao registar o terceiro tempo na segunda sessão, com o tempo de 2:29,388s, ficando a apenas 0,340s do registo de Michelisz.

Apesar do despiste, Ma terminou a sessão no quarto posto à frente dos seus colegas de equipa, Santiago Urrutia e Thed Bjork. Frédéric Vervisch foi sétimo, ao passo que o seu colega de equipa na Audi Sport Team Comtoyou, Rob Huff foi décimo quarto, tendo as bandeiras vermelhas o impedido de realizar um tempo representativo.

Lo Sze Ho (Hyundai da Evolve Racing) foi o décimo primeiro e, uma vez mais, o mais rápido entre os pilotos do TCR Asia Challenge que se qualificaram para a corrida da Guia-Macau deste fim de semana.

A ação continua com a qualificação às 12h45 locais (1:45h em Portugal Continental), que será transmitida em direto em tcr-series.tv e no YouTube.

Tempos Online, AQUI.

Foto: Oficial