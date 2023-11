TCR World Tour, Macau: Norbert Michelisz bate Néstor Girolami e triunfa na corrida 1 | AutoSport

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) cimentou o seu estatuto de favorito ao título do TCR World Tour, com a vitória na corrida 1 em Macau, depois de ter estado sempre na frente da classificação.

O piloto da BRC Hyundai N Squadra Corse liderou desde o apagar do semáforo até à bandeira de xadrez, batendo Nestor Girolami (MacPro Racing) por 0,590s. Depois de ter estado a segundo e meio quando foi completada a primeira metade de corrida, Girolami, aproximou-se de Michelisz nas últimas três voltas, mas nunca se conseguiu colocar em posição de lançar um ataque à liderança.

É a segunda vitória de Michelisz na Corrida da Guia-Macau, treze anos depois da primeira, e coloca-o com 18 e 20 pontos de vantagem para os seus rivais no TCR World Tour, Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou) e Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co), respetivamente.

O piloto da Audi Sport Team Comtoyou completou o pódio com um terceiro lugar alcançado com esforço, tendo repelido numerosos ataques na curva Lisboa do colega de equipa de Michelisz, Mikel Azcona.

O piloto espanhol ficou em quarto lugar no final, sobrevivendo a um ligeiro toque do colega de equipa de Huff, Frédéric Vervisch na saída da curva Melco, durante a última volta, com o Ehrlacher, que arrancou da primeira linha, a terminar em sexto atrás do segundo Audi.

Ehrlacher teve um mau arranque da segunda posição da grelha de partida, caindo para sétimo. Recuperou uma posição quando passou o seu colega de equipa da Cyan Racing Lynk & Co, Ma Quinghua. Acabou por ser o primeiro dos quatro carros da Cyan na linha de chegada, com Thed Björk e Santiago Urrutia em oitavo e nono atrás de Ma.

John Filippi ficou a apenas sete décimos de segundo de Urrutia no terceiro Audi da Comtoyou, tendo Marco Butti (Hyundai) completado uma ultrapassagem na última volta a Ben Bargwanna (Peugeot) para assegurar o décimo primeiro posto.

Foto: Galen Chan