TCR World Tour: Esteban Guerrieri vence duas corridas e assume a liderança da competição

Esteban Guerrieri emergiu como o líder antecipado do campeonato do FIA TCR World Tour 2024 após um fim de semana dramático de três corridas no Autódromo Miguel E. Abed, no México.

Na corrida de abertura, Yann Ehrlacher, da Cyan Racing, cruzou a linha de meta em primeiro lugar, após uma dura batalha com o colega de equipa Santiago Urrutia. No entanto, uma penalização após a corrida por exceder os limites da pista na Curva 1 quando ultrapassava Urrutia na 13ª volta fez com que Ehrlacher caísse para terceiro. Thed Björk foi promovido à vitória, com Urrutia a subir para segundo. O resultado atualizado levou Björk a assumir a liderança na classificação dos pilotos com 38 pontos, à frente de Guerrieri e Ehrlacher.

A Corrida 2 teve mais ação, com Guerrieri a sair do sétimo lugar da grelha para conquistar uma vitória emocionante. Partindo da pole invertida, Mikel Azcona, da Hyundai, teve uma corrida desastrosa depois de um contacto inicial ter causado danos no seu carro, acabando por terminar em 18º. Guerrieri passou Aurélien Comte para a liderança na terceira volta e aguentou um Ehrlacher em alta velocidade, que passou pelo pelotão para terminar apenas um décimo de segundo atrás. Comte completou o pódio. Björk ficou em quinto, enquanto Urrutia se contentou com o sexto lugar. A vitória levou Guerrieri ao topo da classificação com 65 pontos, à frente de Ehrlacher e Björk.

A última corrida do fim de semana viu Guerrieri completar uma prestação quase perfeita ao dominar a partir da pole position. O piloto da GOAT Racing Honda liderou de ponta a ponta, mantendo-se à frente de Björk e Urrutia, que terminaram em segundo e terceiro, respetivamente. O fim de semana de Ehrlacher terminou em frustração, depois de ter chegado a quinto, mas um problema técnico fê-lo cair para 16º. Montenegro impressionou mais uma vez ao terminar em quarto, e Michel Jourdain Jr foi o melhor TCR México ao terminar em sexto.

Após três corridas, Guerrieri lidera o campeonato de pilotos com 95 pontos, seguido por Björk com 83 e Urrutia com 69. A série recomeça no Circuito Ricardo Tormo em Valência, Espanha, de 13 a 15 de junho, onde se espera que a luta pelo campeonato se intensifique.