TCR World Tour, Argentina: Mikel Azcona e Néstor Girolami triunfam | AutoSport

Uma semana depois da prova no Uruguai, o TCR World Tour visitou a Argentina, juntando-se ao evento do TCR South America no Autódromo J. C. Bassi, La Pedrera.

Mikel Azcona conseguiu a sua primeira vitória no Kumho TCR World Tour num final de uma emocionante Corrida 1 em La Pedrera, quando passou Rob Huff para a liderança durante a última volta após um período de safety car. Norbert Michelisz terminou em segundo, completando um 1-2 para a BRC Hyundai Squadra Corse, enquanto Huff salvou a terceira posição.

Na segunda corrida, Néstor Girolami converteu a sua pole position numa vitória de ponta a ponta na segunda corrida do evento. Esta foi a primeira vitória para ele e para o novo Honda Civic na competição Mundial. Ma Qing Hua foi segundo e Rob Huff repetiu a presença no pódio.

TCR World Tour

N. Michelisz, 270 pts;

2. Y. Ehrlacher, 266; 3.

R. Huff, 247