TCR: Toyota junta-se à lista de construtores com o Corolla

A Toyota Gazoo Racing Argentina foi designada pela Toyota Gazoo Racing como responsável pela homologação e subsequente desenvolvimento, produção e venda de veículos Toyota para competição de TCR.

O modelo escolhido para a estreia da Toyota nos TCR é o Corolla três volumes. Os trabalhos técnicos e de engenharia já começaram na sede da Toyota Gazoo Racing Argentina. O processo de aprovação técnica do veículo será inicialmente coordenado a partir daí e uma vez finalizado e aprovado pela WSC, poderá participar em todas as séries de TCR, incluindo o WTCR.

Daniel Herrero, Presidente da Toyota Argentina e Diretor Geral da Toyota Gazoo Racing Latin America comentou: “Estamos orgulhosos por termos recebido autorização da nossa sede para sermos responsáveis pela homologação, desenvolvimento, fabrico e venda de um veículo de competição da Toyota para competição da TCR. Isto demonstra a confiança da Toyota Motor Corporation em nós e na nossa indústria de desportos motorizados. Para nós, é uma dupla satisfação, porque a nossa equipa será responsável pela esperada chegada da Toyota à série TCR em todo o mundo e também porque este projeto nos dará a possibilidade de promover a indústria automobilística argentina ao mundo”.

O Presidente da WSC, Marcello Lotti, afirmou: “Passaram-se seis anos desde que o TCR foi lançado e novos fabricantes continuam a aderir! Congratulamo-nos agora com a chegada da Toyota, um gigante do automóvel mundial que sempre esteve profundamente envolvido nas atividades de desportos motorizados. A nomeação para a Toyota Gazoo Racing Argentina para o desenvolvimento, construção e comercialização do Corolla TCR marca outro marco importante no sucesso do conceito do TCR”.

São já 26 os modelos TCR homologados, de 15 marcas diferentes, o que mostra bem o interesse que os TCR têm. Apesar do ETCR está pronto a ir para a pista, parece que os TCR com motor de combustão interna estão ainda para durar, olhando também para a renovação de contrato entre a Eurosport Events e a FIA, mantendo o WTCR até 2025. A entrada da Toyota nos TCR é uma excelente notícia para a competição e quem sabe para o WTCR que poderá ser o palco privilegiado para mostrar a capacidade da nova máquina da Toyota.