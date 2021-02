TCR: Sports & You estuda entrada nos Superturismos, em Espanha

A Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) irá introduzir uma mudança nos seu campeonato de turismo e a Sports & You está interessada neste “novo” conceito.

Numa aposta para revitalizar as provas de velocidade, a RFEDA criou em 2018 um um conjunto de regulamentos próprios e únicos no mundo para o campeonato de turismos (CET), cuja base é a aposta em carros de produção com alterações não muito profundas, de forma a que o custo de um carro não seja demasiado elevado. A vontade era permitir uma competição mais barata, sem a necessidade de ter marcas associadas, bastando privados e preparadores locais. Este conceito tem sido utilizado com relativo sucesso mas a RFEDA pretende dinamizar mais a velocidade espanhola e vai apostar num conceito já bem sucedido em todo o mundo, os TCR. Com muitas marcas e carros disponíveis e com uma adesão muito interessante no campeonato espanhol de resistência, com boas grelhas de TCR, a federação espanhola espera poder atrair agora carros com esta regulamentação para correr em três provas sprint de 20 minutos por fim de semana, com calendário já definido.

A escolha do nome Superturismo é uma aposta na nostalgia dos anos noventa em que o CET se tornou uma referência mundial. A classe Superturismo atraiu na altura grandes nomes do automobilismo, assim como marcas e o apelo chegou também a Portugal com Pedro Matos Chaves e Ni Amorim a marcarem presença.

Este novo impulso do outro lado da fronteira interessa à Sports & You, que já tem muita experiência nos TCR, tendo competido com o Peugeot 308 TCR no TCR Europe, com Francisco Abreu, assim como no Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos, na altura com a dupla Francisco Abreu e Rafael Lobato. A realidade espanhola também não é desconhecida para a estrutura lusa, que também já competiu em Espanha com maquinaria TCR.

José Pedro Fontes confirmou o interesse na competição:

“O surgimento dos Superturismos é algo que nos interessa e estamos a estudar a hipótese de competirmos no CET nessa categoria. A estratégia da Sports & You passou sempre pela aposta nos circuitos, continuamos a acreditar no conceito TCR e achamos que é muito importante a Península Ibérica ter campeonatos fortes nos circuitos, para permitir a evolução na carreira dos pilotos. Já temos experiência neste tipo de competição, estamos interessados e estudamos a possibilidade de fazer esse campeonato.”

