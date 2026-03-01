TCR Spain: Estreia de Manuel Fernandes Jr. com nota positiva, apesar da atribulada corrida 2

O fim de semana do TCR Spain no exigente Circuito del Jarama ficou marcado por corridas intensas e momentos decisivos, com o português Manuel Fernandes Jr a estrear-se na competição, num fim de semana em que demonstrou bom ritmo apesar da corrida 2 atribulada.

Na qualificação, a pole position foi conquistada por Viktor Andersson, com o tempo de 1:37.195, enquanto Fernandes Jr assegurou a quarta posição na grelha, atrás de Sten-Dorian Pirimägi e Erik Zabala. O resultado deixava o piloto luso bem posicionado para discutir os lugares do pódio.

Corrida 1

Na Corrida 1, Andersson arrancou bem e manteve a liderança. Manuel Fernandes Jr ainda ameaçou subir ao segundo lugar nas primeiras curvas, mas as lutas intensas obrigaram-no a manter-se na quarta posição. Com o passar das voltas, o ritmo estabilizou e as distâncias aumentaram. Andersson consolidou a vantagem na frente, Pirimägi acabaria por ultrapassar Zabala na fase final e Fernandes, apesar de se aproximar nos minutos decisivos, não conseguiu entrar na luta direta pelo pódio, terminando num sólido quarto lugar e somando pontos importantes.

Corrida 2

A segunda corrida trouxe ainda mais emoção e colocou o piloto de Vila Real no centro da ação. A largar da sétima posição, Fernandes fez um arranque brilhante, subindo imediatamente para quarto. Depois de um erro de Busian Fontan na travagem para a Curva 1, a liderança passou para Pelatti, com o grupo compacto e o português pronto para atacar. Um erro de Victor Fernandez na segunda volta permitiu-lhe ascender a terceiro, afastando também a pressão de Pirimägi. Na volta cinco, concretizou uma ultrapassagem decisiva sobre Zabala e assumiu o segundo lugar, a mais de quatro segundos do líder.

Determinado, Fernandes reduziu rapidamente a diferença para o primeiro classificado e 5 voltas depois, já estava nos escapes de Pelatti, numa luta intensa pela vitória. O momento decisivo surgiu na volta 11, quando tentou a ultrapassagem na Curva 1. O toque entre ambos acabou por atirar o italiano para fora de pista. Apesar de se manter em prova, Fernandes foi penalizado com um Drive Through, com a Direção de Corrida a atribuir-lhe a responsabilidade pelo incidente. Após cumprir a penalização, regressou à pista na quarta posição. Na frente, Zabala herdou a liderança e confirmou a vitória, seguido por Pirimägi e Andersson.

Apesar de os resultados finais não refletirem totalmente o potencial demonstrado, o desempenho em Jarama confirmou que Manuel Fernandes Jr tem ritmo nesta que foi a primeira incursão no campeonato espanhol.

