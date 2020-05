TCR: Novo Mégane RS EVO TCR da Vuković Motorsport pronto para as pistas

É a nova aposta da Vuković Motorsport. O reformulado Mégane RS EVO TCR está pronto para as pistas.

Esta é uma evolução da máquina construída pela equipa suíça que competiu no TCR Europe.

“Estou muito convencido de que chegou a hora de assistirmos à vitória do Mégane RS Evo”, disse o proprietário da equipa Milenko Vuković ao TouringCarTimes. “Somos o mais pequeno construtor de uma categoria muito prestigiada e muito popular em todo o mundo. A nossa história é baseada em muito esforço, muito entusiasmo, muito investimento e muito, muito trabalho duro da minha parte.”

Um dos principais desafios tem sido o motor, com desempenho limitado.

“O motor original Mégane RS não estava disponível para o nosso projeto naquela época”, disse Vuković. “O nosso motor veio do Renault Clio e originalmente do Nissan Juke, e foi originalmente mais ou menos desenvolvido para a cidade. Mais tarde, o motor Renault Sport foi ajustado para o Clio RS, mas as características básicas permaneceram as mesmas, com torque relativamente bom, mas com desempenho bastante limitado”.

O novo modelo EVO RS apresenta um novo motor, chamado Renault Sport TCe Engine.

“O desempenho de um motor de corrida turbo não é necessariamente o número de cavalos de potência, mas muito mais a sua eficiência”, disse Vuković. “Felizmente, o atual motor Megane RS oferece essa eficiência, que precisamos para ser competitivos. Gostaria de agradecer à Renault Sport pelo apoio e pretendo obter sucesso para a Renault, para nós e nossos clientes este ano. ”

Além de um novo coração, a carroçaria da nova máquina foi repensada:

“Com base na nossa experiência de 2019, recalculamos a distribuição aerodinâmica para este ano e geramos mais cargas aerodinâmicas no eixo traseiro, mas também no eixo dianteiro”, disse Vuković. “Então a seção dianteira mudou ligeiramente, a parte inferior da carroçaria e a posição da asa traseira. Também trabalhamos na ergonomia e mudamos o volante por esse motivo e algumas pequenas coisas dentro do carro. O arrefecimento do motor também foi recalculado e mudou ligeiramente. Também trabalhamos na transmissão e redesenhamos o diferencial em conjunto com nossos fornecedores. Reduzimos o peso e melhoramos o centro de gravidade. Também existem peças novas na suspensão que nos ajudaram a reduzir o peso sem perder nas opções de afinação originais. ”

A Vuković Motorsport conseguiu testar as novas peças com a GRM, equipa australiana que usa os Mégane no TCR Austrália. O objetivo passa agora por levar a nova máquina a novos campeonatos, incluíndo o WTCR:

“Temos sérias consultas e partes interessadas da América Latina para o novo campeonato do TCR e estamos otimistas que veremos os nossos carros lá também”, disse Vuković. “Eu realmente quero fazer parte do WTCR também, mas é muito difícil para nós, como uma pequena equipa, encontrar uma base financeira para este projeto.”