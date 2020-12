TCR: Mazda e Toyota de olho na competição

O responsável máximo do TCR, Marcello Lotti, confirmou que a Mazda e a Toyota estão de olho no TCR.

O TCR continua suscitar interesse e segundo Lotti, a Mazda e a Toyota estão em contacto com a WSC para uma possível participação.

“Estamos em contacto com Mazda e Toyota e em breve teremos informações sobre os seus planos”, disse Lotti. “Após seis anos de competição TCR em todo o mundo, o interesse constante das novas marcas é testemunho do grande sucesso alcançado pela categoria”.

A Toyota Argentina confirmou recentemente que começou a trabalhar na construção de um modelo TCR para a época de 2021. Entretanto, a Mazda USA cancelou o seu programa Mazda3 TCR devido à pandemia.

“Em 2021 novos modelos de TCR estarão disponíveis para as equipas de clientes em todo o mundo”, disse Lotti. “O Fiat Tipo fez a sua primeira aparição no evento TCR Europe em Monza e está agora pronto para completar o processo de homologação. O Hyundai Elantra N concluiu a sua fase de desenvolvimento técnico e será submetida a homologação no início do novo ano”.