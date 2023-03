TCR: Lynk & Co 03 Evo e Honda Civic Type R FL5 em processo de homologação | AutoSport

O mundo TCR vai ter novidades com os novos Lynk & Co 03 Evo e Honda Civic Type R FL5 em pleno processo de homologação. As duas novas máquinas completam o último passo antes da ida para a pista.

Dois novos TCR estão atualmente a ser submetidos ao procedimento de homologação para serem certificados pelo Departamento Técnico do Grupo WSC e iniciam a sua atividade. Ambos os carros passaram pelos testes de avaliação de apoio aerodinâmico e do arrasto no túnel de vento Pininfarina em Grugliasco, definindo a inclinação da asa traseira em diferentes configurações. Antes do teste do túnel de vento, os motores de ambos os carros foram submetidos a testes nas instalações da ORAL Engineering, em Modena.

Nos próximos dias, à Lynk & Co e à Honda serão atribuídos os parâmetros do Balanço de Desempenho.