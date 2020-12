TCR Ibérico: Mikel Azcona vai ‘arbitrar’ a discussão do título

Se a última jornada do TCR Ibérico, que decide os títulos em jogo (pilotos e classe DSG), promete, este domingo, competição e espetáculo na pista de Jerez de La Frontera, a participação de Mikel Azcona (CUPRA) vem elevar a temperatura em termos de emoções. O piloto navarro, que esta temporada já coleciona 11 vitórias (1 no WTCR, 3 no TCR Europa, 2 no TCR Itália e 5 no TCR CER), poderá ser o “árbitro” no duelo entre Gonzalo De Andrés (Peugeot) e Andreiy Leonov (CUPRA).

A manhã e a tarde deste sábado foram reservadas a treinos privados e os pilotos aproveitaram o tempo disponível para preparar não só a qualificação, mas também as duas corridas de amanhã. E a jornada de domingo promete…

Mikel Azcona (CUPRA): “O primeiro objetivo é conquistar a ‘pole position’, o que permitirá desde logo facilitar o desempenho nas duas corridas. Vencer? Claro que todos queremos ganhar, mas em pista tudo pode acontecer. Não escondo que a minha ambição passa pela vitória”.

Evgeniy Leonov (CUPRA): “Conseguir a ‘pole’ seria uma grande vantagem, designadamente para a primeira corrida. Penso na vitória e no título. Estou confiante e hoje melhorei bastante, ao nível de trajetórias, com a ajuda do Azcona. Acredito que amanhã poderei ser mais rápido”.

Gonzalo De Andrés (Peugeot 308): “Agora, com a presença do Azcona, vai ser mais complicado… Contudo, estou tranquilo e confiante nas minhas possibilidades de conquistar o título no TCR Ibérico. Hoje tivemos pequenos problemas no carro, mas vamos resolvê-los”.

Gastañaga Martinez (CUPRA): “Só penso em melhorar o meu lugar no campeonato (6º). Com o Gonzalo e o Azcona, os melhores pilotos espanhóis de TCR, vão ser duas corridas difíceis. Ficar em quarto ou quinto seria ótimo”.

Isidro Callejas (Peugeot 308): “Está a decorrer muito melhor do que esperava e sinto-me bastante cómodo no Peugeot, que é um TCR de sonho. Ainda estamos a trabalhar no carro para as duas corridas, nas quais quero aprender o máximo. Oxalá possa conquistar um pódio…”

Nicola Baldan (VW Golf GTI DSG): “Pretendemos adquirir experiência nesta pista onde vou correr pela primeira vez. A vitória na classe DSG é o nosso objetivo e reconheço que tenho mais experiência que o meu jovem colega de equipa. Oxalá seja uma corrida interessante”.

Rodrigo Almeida (VW Golf GTI DSG): “Depois do furo no primeiro treino, que me impediu de rodar mais, fiquei em desvantagem, mas não deixo de pensar na discussão do título da classe DSG. Quero andar o melhor possível e ficar à frente do meu colega de equipa”.