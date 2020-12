TCR Ibérico: Mikael Azcona na pole em Jerez

Mikael Azcona (Volcano Motorsport/CUPRA TCR) assegurou esta manhã a pole position para a primeira das duas corridas da última jornada do TCR Ibérico, no circuito de Jerez de La Frontera, deixando a concorrência a uma diferença considerável, designadamente os dois candidatos ao título.

Tanto Gonzalo De Andrés (SMC Junior Motorsport/Peugeot 308 TCR) como Evgeniy Leonov (Volcano Motorsport/CUPRA TCR), os dois pilotos que estão separados por 14 pontos na luta pelo campeonato, foram batidos pelo jovem Isidro Callejas (Chefo Sport/Peugeot 308 TCR), que aos 16 anos faz a sua estreia no TCR com um 308 recém adquirido à Peugeot Sport. A diferença entre De Andrés e Leonov, que vão partir da segunda linha da grelha, foi inferior a um segundo, com vantagem para o piloto madrileno.

Entre os carros da classe DSG e no duelo entre os pilotos da Elite Motorsport, o italiano Nicola Baldan superiorizou-se ao jovem Rodrigo Almeida por menos de três segundos.

A primeira corrida deste domingo tem início agendado para as 11 horas locais (10h00 em Portugal continental).

Qualificação:

1º, Mikael Azcona (Volcano Motorsport/CUPRA TCR) 1.49,297

2º, Isidro Callejas (Chefo Sport Team/Peugeot 308 TCR) 1.51,459

3º, Gonzalo De Andrés (SMC Junior Motorsport/Peugeot 308 TCR) 1.51,936

4º, Evgeniy Leonov (Volcano Motorsport/CUPRA TCR) 1.52,339

5º, Nicola Baldan (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR) 1.53,951

6º, Rodrigo Almeida (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR) 1.55,330

7º, Gastañaga Martinez (SMC Junior Motorsport/CUPRATCR) 1.58,734