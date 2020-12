TCR Ibérico: Leonov ganha primeira corrida e fica a um ponto do líder De Andrés

A corrida de encerramento do TCR Ibério, na tarde deste domingo no circuito espanhol de Jerez de La Frontera, promete emoções fortes, na sequência do desfecho da corrida 1, já que Evgeniy Leonov (Volcano Motorsport/CUPRATCR) venceu de forma espetacular e o seu rival Gonzalo De Andrés (SMC Junior Motorsport) não foi além de quarto. Na prática, o líder viu Leonov anular-lhe a quase totalidade da desvantagem (14 pontos) com que chegara a Jerez e vai partir para a derradeira corrida (às 13h25 portuguesas) ainda um ponto à frente na tabela classificativa, mas sem grande margem de conforto.

É que a grelha de partida para a segunda corrida, a do tudo ou nada pelo título, é ordenada pela classificação da primeira. Isso quer dizer que à frente partem os dois CUPRA da Volcano Motorsport e na segunda linha estará, então, o ainda líder do campeonato, Gonzalo de Andrés, e a seu lado um jovem revelação que fez umaprimeira corrida notável, surpreendendo tudo e todos: Isidro Callejas (Chefo Sport Team/Peugeot 308 TCR). O miúdo de 16 anos segurou a segunda posição em que larga e por vários vezes ameaçou a liderança do consagrado Mikel Azcona. Leonov e De Andrés completavam o “comboio”, mas a uma volta do final aconteceu o “golpe de teatro”, quando Azcona, atacado por Callejas, quis evitar outro carro parado numa ‘chicane’. E num ápice, aproveitando aquele momento, Leonov conseguia ultrapassar Callejas e ainda o seu colega de equipa, para assumir o comando da corrida. Mais atrás, De Andrés, que até então tinha feito uma prova calculista, via fugirem-lhe por entre as mãos nada menos que 13 pontos de vantagem.

Na classe DSG, seNicola Baldan (Elite Motorsport/VWGolf GTI DSG TCR) decidia apostar em pneus novos, o seu colega RodrigoAlmeida (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR) optava pelos usados, guardando os melhores para a segunda corrida. E o experiente piloto italiano acabaria por conseguir superiorizar-se ao jovem moçambicano por uma margem confortável.

Classificação final (Corrida 1)

1º, Evgeny Leonov (Volcano Motrsport/CUPRA TCR)

2º, Mikel Azcona (Volcano Motorsport/CUPRA TCR)

3º, Isidro Callejas (Chefo Sport Team/Peugeot 308 TCR)

4º, Gonzalo De Andrés (SMC Junior Motorsport/Peugeot 308 TCR)

5º, Nica Baldan (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR)

6º, Rodrigo Almeida (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR)

7º, Gastañaga Martinez (SMC Junior Motorsport/CUPRA TCR)

TCR Ibérico: 1º, Gonzalo De Andrés, 62 pontos; 2º, Evgeniy Leonov, 61; 3º, Gastañaga Martinez, 36; 4º, Sami Taufik, 33; 5º, Andrea Backman, 31.