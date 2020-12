TCR Ibérico: Gonzalo de Andrés festeja o título

As contas do TCR Ibérico estão concluídas e o título foi atribuido. O piloto madrileno Gonzalo de Andrés (SMC Junior Motorsport/Peugeot 308 TCR) sagrou-se este domingo, na pista de Jerez de La Frontera, campeão do TCR Ibérico, ao assegurar a terceira posição na segunda corrida do dia, já que os resultados da primeira foram alterados por completo, na sequência de penalizações aplicadas pelos comissários desportivos.

Desse modo, De Andrés, que fora quarto na corrida matinal, foi declarado primeiro classificado da mesma, enquanto os três pilotos do pódio, Evgeny Leonov (1º), Mikel Azcona (2º) e Isidro Callejas (3º), caíram, respetivamente, para 3º, 4º e 5º. A decisão dos comissários desportivos, castigando quem ultrapassou por mais de uma vez os limites da pista, veio alterar por completo o panorama, a nível de pontos, da disputa pelo título.

Sabendo que tinha aumentado, na corrida da manhã, para 24 pontos a sua vantagem face a Leonov, De Andrés encarou a segundo e última corrida com tranquilidade, pois bastava-lhe chegar ao final para fazer a festa. Azcona e Leonov dominaram, mas de pouco adiantou ao piloto russo ter cortado a linha de meta em primeiro…



“Consegui o meu objetivo principal, que era sagrar-me campeão e o terceiro lugar foi suficiente, estando por isso muito feliz. As coisas tornaram-se mais fáceis com as sanções aplicadas aos pilotos que na primeira corrida ultrapassaram os limites da pista. Agora, em relação a 2020, ainda não sei o que irei fazer, depende das possibilidades que me forem propostas”, declarou Gonzalo De Andrés.

Na classe DSG, o italiano Nicola Baldan (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR) sagrou-se campeão , ao levar de vencida o seu jovem colega de equipa Rodrigo Almeida, que tripulou um carro idêntico.

Classificação final (Corrida 2)

1º, Evgeny Leonov (Volcano Motrsport/CUPRA TCR)

2º, Mikel Azcona (Volcano Motorsport/CUPRA TCR)

3º, Gonzalo De Andrés (SMC Junior Motorsport/Peugeot 308 TCR)

4º, Isidro Callejas (Chefo Sport Team/Peugeot 308 TCR)

5º, Nicola Baldan (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR)

6º, Rodrigo Almeida (Elite Motorsport/VW Golf GTI DSG TCR)

7º, Gastañaga Martinez (SMC Junior Motorsport/CUPRA TCR)

TCR Ibérico (final):

1º, Gonzalo De Andrés, 90 pontos;

2º, Evgeniy Leonov, 76;

3º, Gastañaga Martinez, 42;

4º, Mike Halder, 37;

5º, Sami Taufik, 33.

Classe DSG (final):

1º, Nicola Baldan, 50 pontos;

2º, Rodrigo Almeida, 36.