TCR Ibérico: estreia de jovem de 16 anos: Isidro Callejas

Vice-campeão da Clio Cup Espanha 2020, Isidro Callejas, de 16 anos, vai fazer a sua estreia aos comandos de um Peugeot 308 TCR na última jornada do TCR Ibérico, no próximo fim de semana (12/13 dezembro), em Jerez de La Frontera. Com uma carreira de sucesso no karting, Callejas destacou-se no seu primeiro ano na Clio Cup, ao conquistar uma vitória, dois pódios, uma pole position e uma volta mais rápida nas quatro corridas, o que se traduziu no segundo lugar final.

O promissor piloto de Córdova esteve esta segunda-feira no circuito de Jarama, para um primeiro contacto com o Peugeot 308 TCR da equipa Chefo Sport, a mesma que o acompanhou na Clio Cup, visando a preparação das duas corridas de Jerez.

“O Isidro deu cerca de 20 voltas e adaptou-se muito rapidamente ao Peugeot, conseguindo rodar de forma bastante consistente”, referiu Nico Abella, responsável daquela equipa madrilena, explicando que este 308 TCR, adquirido pela Chefo Sport à Peugeot Sport, era um dos carros de testes da marca francesa. Entusiasmado com a evolução da sua carreira e esta nova oportunidade, o jovem Isidro Callejas não esconde alguma ansiedade, a poucos dias de concretizar um sonho…

“Estou muito contente por ter a possibilidade de guiar o Peugeot 308 TCR e conto os dias para que chegue o fim de semana de Jerez. Obviamente que o primeiro objetivo será adquirir experiência nesta categoria, depois desfrutar do carro e, por último, tentar a melhor classificação possível nas duas corridas”, confessou. Em relação à época de 2021, foi claro: “Está tudo em aberto, mas gostaria muito de disputar o TCR Europa. Vamos ver…”