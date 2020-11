TCR Ibérico encerra em em Jerez de La Frontera

Na sequência da situação de emergência de pandemia que se vive no nosso país e de todos os constrangimentos daí resultantes, o promotor do TCR Ibérico 2020 decidiu cancelar a jornada de encerramento agendada para o Estoril, a 5 e 6 de dezembro próximo. Deste modo, a última jornada da época desta competição internacional TCR passa a realizar-se no fim de semana de 12 e 13 do mesmo mês de dezembro, mas na pista espanhola andaluza de Jerez de La Frontera.

“Logicamente que esta não é a situação que tínhamos idealizado e ambicionávamos, mas num ano tão atípico, que até obrigou tanto a Fórmula 1 como o WRC ou o MotoGP a seguir por outros caminhos, impunha-se salvaguardar o número de provas e, paralelamente, os interesses e investimentos dos nossos parceiros, equipas e pilotos. Acredito que 2021 a ‘família TCR’ vai continuar forte e unida!…”, palavras de Paulo Ferreira, responsável pela promoção do TCR Ibérico.

O piloto madrileno Gonzalo De Andres, aos comandos do Peugeot 308 da SMC Junior Motorsport, lidera o campeonato com 50 pontos, resultantes das duas vitórias em Jarama, na segunda jornada da época. A 14 pontos de diferença surge o russo Evgeniy Leovov, com o CUPRA da Volcano Motorsport, que será o grande rival de Gonzalo na discussão do título.