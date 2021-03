TCR: Hyundai apresentou o I30 N TCR atualizado

A Hyundai apresentou uma versão atualizada do seu bem sucedido I30 N TCR, máquina que dominou o WTCR dois anos seguidos.

A principal alteração ao carro é visual para manter o carro em linha com o modelo de estrada atualizado, com o carro a beneficiar de revisões no pára-choques dianteiro e também com novos LEDs nos faróis.

O chassis, o motor e a caixa de velocidades não foram atualizados, pelo que esta alteração visa mais a vertente de marketing do que a vertente competitiva:

“Criando fortes ligações entre os nossos projetos de desporto automóvel e a gama Hyundai e estrada tem sido uma parte vital do trabalho do departamento de Customer Racing desde o início”, disse Andrew Johns, líder de operações do departamento de Customer Racing da Hyundai Motorsport. “Quando as últimas atualizações da i30 N foram reveladas, foi importante que pudéssemos fazer corresponder estas mudanças com a i30 N TCR. A nova carroçaria dianteira e as novas luzes são provas exteriores do trabalho incansável realizado pelos nossos engenheiros de apoio na aprendizagem e desenvolvimento contínuo do carro, onde podem. Os resultados mostram que sempre foi um carro muito forte na categoria de TCR. No entanto, nunca tomamos os sucessos nem os nossos clientes como garantidos, pelo que trabalhamos constantemente para os manter na frente dos seus campeonatos”.