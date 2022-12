TCR: Híbridos só a partir de 2024 | AutoSport

A mudança para era híbrida nos TCR será adiada. A evolução dos TCR estava marcada para o próximo ano mas, segundo a WSC, a mudança no panorama das competições TCR motivou o adiamento.

Um pouco como toda a indústria automóvel, os TCR também estão a preparar a mudança para os híbridos. Mas devido ao fim do WTCR, os híbridos terão de esperar um pouco mais.

A WSC afirma que uma introdução gradual de híbridos no próximo ano iria interferir com o TCR World Tour, que substitui o WTCR dobrado da FIA para 2023, e o seu sistema de classificação.

“O lançamento do Ranking Mundial do TCR que resultou no lançamento do TCR World Tour aconselhou-nos a reconsiderar a aplicação do sistema híbrido”, disse Marcello Lotti, responsável da WSC. “De facto, isto teria impedido os concorrentes dos campeonatos nacionais com carros sem o sistema híbrido de competir em condições de igualdade com os regulares do TCR World Tour. Explicámos a situação aos promotores que pretendiam introduzir o sistema híbrido a partir do próximo ano, dizendo-lhes que os seus pedidos serão satisfeitos em 2024”.

O sistema híbrido (HTCR) foi testado ao longo de 2022 por Romeo Ferraris, num dos seus TCR Alfa Romeo Giulietta.