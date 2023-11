TCR, GP de Macau: Norbert Michelisz faz a pole e aproxima-se do título | AutoSport

Norbert Michelisz fez a pole na qualificação em Macau, com a BRC Hyundai N Squadra Corse a destacar-se com os dois primeiros lugares da grelha

Com o tempo de 2m27,966s, Michelisz, candidato ao título do TCR World Tour, conquistou a pole e viu o seu colega ficar a 0,072s. Foi por muito pouco que Mikel Azcona, não colocou o seuHyundai Elantra N TCR no topo da tabela. Azcona foi o melhor em ambas as sessões de treinos e parecia ter uma ligeira vantagem sobre Michelisz também na qualificação, tendo sido o melhor na Q1 com um tempo de 2m28,708s. Mas na Q2, a experiência de Michelisz falou mais alto, antes da sessão se interrompida, também pelo Hyundai de Marco Butti que embateu no muro em Dona Maria – e foi ainda mais rápido na sua segunda tentativa para conquistar a pole.

Os 15 pontos conquistados levaram Michelisz, vencedor da Corrida da Guia de Macau em 2010, para a liderança da classificação por pontos do TCR World Tour antes das corridas decisivas de sábado e domingo.

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) – o líder dos pontos em conjunto com Rob Huff no início do fim de semana – foi o adversário mais próximo dos Hyundais, em terceiro, a 0,330s de Michelisz, com a MacPro Racing Team Honda de Nestor Girolami em quarto, à frente do Audi Sport Team Comtoyou Audi de Huff.

