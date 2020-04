TCR: Fiat Tipo pronto para as pistas

O projeto da Tecnodom Sport está finalizado. O Fiat Tipo desenvolvido pela equipa equipa italiana está pronto para enfrentar as pistas.

O projeto foi apresentado em 2018 mas sofreu alguns atrasos com algumas alterações ao projeto inicial, quer ao nível de suspensões, motores e carroçaria.

Falta apenas o carro passar no teste de BoP para poder ir para as pistas, algo que não deverá ser para breve, tendo em conta a situação atual que vivemos:

O Fiat Tipo está pronto para entrar oficialmente nas pistas num campeonato de TCR ”, disse o piloto Kevin Giacon ao motorsport.com. “O verdadeiro ponto de viragem [para o carro] ocorreu quando aproveitamos a ajuda do engenheiro Massimo Del Prete, que trabalhava na Audi Sport, e todo o projeto foi completamente revisto porque o objetivo era ter um carro competitivo, rápido e confiável. .

“O carro agora é completamente novo, até o volante, e todo o pacote teve que ser revisto. Agora temos certeza de que tudo vai correr bem.”

“A aprovação oficial deve ser feita com o Departamento Técnico do TCR e temos de aguardar o momento certo para levar o carro para os testes do motor e entrar no túnel de vento para definir o Balanço de Desempenho.“

A equipa tinha planos de entrar no TCR Europa e no TCR Itália este ano, juntamente com algumas provas selecionadas do WTCR.

“A nossa ideia era participar do TCR Europe, assim como do campeonato italiano, mas vamos ver. O sonho seria fazer alguns eventos do FIA WTCR, talvez os mais próximos de casa, mas, dada a situação, permanecemos em modo de espera e estamos focados em obter a aprovação final primeiro ”, disse Giacon.