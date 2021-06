TCR Europe: Tom Coronel soube esperar e venceu | AutoSport

O holandês Tom Coronel (Audi RS 3 LMS) venceu em casa, na tarde deste sábado, a primeira corrida da terceira jornada do TCR Ibérico, no circuito de Zandvoort, depois de aguardar pelo momento certo para desferir o seu ataque, primeiro ao seu colega de equipa Nicolas Baert e a seguir ao então líder Jack Young, de quem cortou a linha de chegada com 1.817s de vantagem.

Young, autor da “pole position”, esteve no primeiro lugar mais de metade das 13 voltas, na sequência de um bom arranque, ao contrário de Coronel e, mais ainda, do argentino Franco Girolami, que caiu de terceiro para oitavo. Na terceira volta, com uma ultrapassagem algo temerária, Coronel apoderou-se do segundo lugar de Nicolas Baert, ainda que depois tivesse sido superado por Dusan Borkovic, embora por pouco tempo.

Cada vez mais próximo do líder Young, o veterano piloto holandês pressionou o jovem britânico durante várias voltas até consumar a ultrapassagem e, progressivamente, afastar-se para garantir um triunfo tranquilo. Young, por seu turno, dispunha de uma vantagem confortável em relação ao terceiro, Borkovic.

O dinamarquês Niels Langeveld acabou por seu o melhor piloto da Hyundai, pois se de início o marroquino Mehdi Bennani, campeão em título, graças a uma excelente partida desde o décimo lugar da grelha, ainda rodou na quinta posição, a partir da terceira volta começava a atrasar-se, acabando no 12º lugar final. Ao invés, o argentino Franco Girolami (3º na grelha de partida)foi autor de uma boa recuperação até ao “top 5”, para terminar na frente de Nicolas Baert. Este, a partir do momento, aquando da ultrapassagem de Coronel, em que se viu obrigado a ir à areia da escapatória, perdendo ainda uma posição para Borkovic, não resistiu aos ataques tanto de Langeveld como de Girolami.

Jimmy Clairet, um dos “heróis” da jornada anterior, em Le Castellet (França), esteve mais discreto, embora tivesse rodado sempre no “top 10”, para terminar na sétima posição.

Corrida 1

1º, Tom Coronel, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR, 13 voltas

2º, Jack Young, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 1.817s

3º, Dusan Borkovic, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR, + 8.047

4º, Niels Langeveld, Sébastien Loeb RAcing, Hyundai Elantra N TCR, + 8.333

5º, Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 9.383

6º, Nicolas Baert, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR, + 13.377

7º, Jimmy Clairet,Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR, + 14.864

8º, Isidro Callejas, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 18.591

9º, Klim Gavrilov, VRC- Team, Audi RS 3 LMS TCR, + 19.095

10º, Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, + 24.537

Campeonato

1º Mikael Azcona, 143 pontos; 2º, Tom Coronel, 132; 3º, Franco Girolami, 114; 4º, Jimmy Clairet, 108; 5º, Mehdi Bennani, 105; 6ºs, Jack Young e Nicolas Baert, 92; 8º, Niels Langeveld, 89; 9º, Dusan Borkovic, 86; 10º, Felice Jelmini, 83.

A segunda corrida da terceira jornada do TCR Europa está agendada para este domingo, às 12h10 (hora de Portugal continental), com live streaming neste link: