TCR Europe / TCR World Tour: Yann Ehrlacher e John Filippi triunfaram em Spa | AutoSport

Spa foi palco da terceira jornada do TCR Europe e da segunda jornada do TCR World Tour. Yann Ehrlacher e John Filippi foram os destaques do fim de semana.

No início do dia, Yann Ehrlacher, ao volante de um Lynk & Co 03 da Cyan Racing, estabeleceu o tempo mais rápido na sessão de qualificação de duas fases, batendo o seu colega de equipa Ma Qing Hua por pouco mais de três décimos de segundo. Outro piloto do TCR World Tour, Néstor Girolami num

Honda Civic Type R FL5, foi o terceiro mais rápido, enquanto o melhor dos concorrentes do TCR

Europa foi Kobe Pauwels, num Audi RS 3 LMS da Comtoyou Racing, que foi quarto na geral.

Na corrida 1, Ehrlacher não largou muito bem, mas não foi incomodado por Ma Qing Hua que ficou parado na grelha. Néstor Girolami ainda pressionou Ehrlacher, mas foi sol de pouca dura, com o piloto da Lynk & CO a afastar-se da concorrência. Mais atrás uma sucessão de toques levou à entrada do Safety Car. Mas a ordem nos dois primeiros lugares não se alterou, sendo a luta do terceiro ao sexto muito animada, sorrindo a Santiago Urrutia que terminou no pódio à geral.

Nas contas do TCR Europe, vitória para Kobe Pauwels, seguido de Tom Coronel e John Filippi.

Na corrida 2, o cenário foi idêntico, com Filippi a largar da pole a manter-se na primeira posição de início ao fim, apesar das lutas renhidas atrás de si. Norbert Michelisz ainda tentou alcançar o francês, sem sucesso e teve de se contentar com o segundo lugar da geral, seguido de Tom Coronel que fechou o top 3 e venceu no TCR Europe.

Resultados corrida 1 1. Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03) 9 laps 2. Néstor Girolami (ALM Motorsport, Honda Civic Type R FL5) +1.637 3. Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03) +5.236 4. Kobe Pauwels (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS) +5.977 5. Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou, Audi RS 3 LMS) +7.607 TCR Europe 1. Kobe Pauwels (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS) 9 laps 2. Tom Coronel (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS) +2.894 3. John Filippi (Comtoyou, Audi RS 3 LMS) +5.922 4. Viktor Davidovski (Comtoyou, Audi RS 3 LMS) +10.054 5. Lewis Brown (Volcano Motorsport, Audi RS 3 LMS) +10.680